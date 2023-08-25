CHP’de Özgür Özel 'değişimin adayı' olmaya hazırlanıyor: 'Önce vizyon belgesini, ardından adaylığını açıklayacak'

Kaynak, DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

25 Ağustos 2023, 12:58 +03 Güncelleme bir saat önce

CHP’de seçimler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “değişim” tartışmalarında, ismi genel başkan adaylığı için ön plana çıkan Grup Başkanı Özgür Özel’in, yol haritası netleşmeye başladı. Adaylık konusunda kesin kararlı olan Özel, vizyon belgesini gelecek hafta, adaylığını ise Eylül’ün ilk haftası kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Seçimler sonrası partide genel başkanlık dahil, “değişim” tartışmalarını başlatan İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanlığına aday olma kararı üzerine gözler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e çevrilmişti.

Partide değişim tartışmalarının başladığı süreçte, genel başkan adaylığı konusunda “Üzerine sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem” açıklamasıyla aday olabileceği mesajı veren Özel'in eli, İmamoğlu’nun adaylık yarışından çekilmesi ile rahatladı.

İmamoğlu’nun da belediye başkan adaylığında karar kıldığı basın toplantısında da “CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi -ismi geçtiği için söylüyorum- Özgür Özel’dir” sözleri de Özel’e destek olarak yorumlanmıştı.

Değişim tartışmalarının ardından, Özel ile İmamoğlu’nun sık sık görüşmeler yaptığı ve birlikte hareket etme kararı aldığı biliniyor.

Adaylığını neden önce açıklamadı?

İmamoğlu’nun kararını açıklamasının ardından, Özel de sahada çalışmalarını yürütüyor.

Özel’in şimdiye kadar adaylığını açıklamamasının nedeni olarak, ilçe kongrelerinin sonuçlarını görmek istemesine bağlanıyor.

Özel’e yakın kaynaklar şimdiye kadar adaylığını açıklamamasının nedenini, “kararsızlıktan değil”, kongre süreçlerine müdahale etmek istememesine ve kongrelerin karşılıklı kamplaşmaya dönüşmek istememesine bağlıyor.

CHP’de genel merkeze yakın olan veya adaylığına karşı çıkan kesimler, Özel’in kurultayda kazanma şansı olmadığını görmesi veya çok düşük oy düşük oy alma ihtimali durumunda adaylıktan vazgeçebileceğini savunuyor.

Ancak yakın çevresine göre Özel, adaylık konusunda kesin kararlı ve şu anda yol haritası üzerinde çalışıyor.

Özel’e yakın kaynaklar, “Bize göre düşük oy alma ihtimali yok ama 100-200 oy alacak olsa bile adaylıkta kararlı. Çünkü kendisi de bu kadar ağır seçim yenilgisinin ardından, ‘CHP tek adayla kurultaya gitti, hiçbir değişim tartışması olmadı’ görüntüsünün tabanda duygusal kopuşu hızlandıracağını düşünüyor. O nedenle de kendisi her koşulda aday olacak” yorumunu yapıyor.

Önce vizyon belgesi, sonra adaylık

Bir yanda sahada nabız tutan Özel ve ekibi, bir yandan da adaylık sürecine ilişkin yol haritasını netleştirmeye çalışıyor.

Bu çerçevede, değişim talebinin gerekçelerini açıklayacağı ve adaylık kararının zeminin oluşturacak olan vizyon belgesi üzerinde çalışmalar yürüten Özel’in gelecek hafta bunu kamuoyuna açıklaması yüksek olasılık görülüyor.

Ancak bunun bir basın toplantısıyla mı, yoksa İmamoğlu’nun değişim çağrısını duyurması gibi sosyal medya üzerinden mi paylaşılacağı konusu kesinleşmiş değil.

Ancak sosyal medyadan kamuoyuna duyurulması görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Özel’in öncelikle vizyon belgesini açıklayarak, kamuoyunda tartışılmasını sağlamayı hedeflediğini belirten kaynaklar, Eylül’ün ilk haftası da adaylığını açıklamasının planlandığına işaret ediyor.

‘Genel merkez dışında, ekibiyle açıklayabilir’

Kaynak, DHA

Özel’in adaylık açıklamasını nasıl ve nerede yapılacağı konusunda da çalışmalar sürüyor.

Yakın ekibine göre Özel adaylık açıklamasını, henüz mekan ismi belli olmamakla birlikte kesinlikle “Genel merkez ve Meclis dışında” bir mekanda yapacak.

Adaylık açıklamasında kendisine destek veren ve Parti Meclisi’nde (PM) MYK’da yer vereceği “kadrosu” ile birlikte kameraların karşısına çıkmayı planladığı belirtilen Özel’in, parti kulislerinde dillendirilen “kadrosu yok, örgütte, tabanda desteği yok” eleştirilerine de yanıt vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

İmamoğlu’nun destek vermesi beklenen Özel’e, seçimden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmay ekibinde yer alan, ancak seçimden sonra “değişim” talebini dile getiren isimlerin yanı sıra, milletvekili grubu ve Parti Meclisi’nden, hatta MYK’da da destek verenler olduğu belirtiliyor.