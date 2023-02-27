İngiltere ve Galler'de yasal evlenme yaşı 18'e çıkarıldı

Yazan, Rajdeep Sandhu & Becky Morton

Unvan, BBC Politika

11 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İngiltere ve Galler'de yeni bir kanunla yasal evlenme yaşı 18'e çıkarılıyor. Daha önce ebeveynlerinin rızası ile 16 ya da 17 yaşında evliliğe izin veriliyor, daha küçük çocuklar için de resmi makamlara bildirilmeden evlilik töreni düzenlenmesine karşı bir yasa bulunmuyordu.

Yeni düzenleme bu törenleri de kapsıyor.

Hükümet bunun, çocukların korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Zorla evlendirme eskiden sadece bir tehdit varsa suç sayılıyordu. Ancak artık zorlama olsun ya da olmasın, çocukların evlendirilmesi yasa dışı hale geldi.

Yeni düzenlemeyi ihlal edenler yedi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu değişiklik yasal evlenme yaşının 16 olduğu İskoçya ve Kuzey İrlanda'da geçerli değil. Kuzey İrlanda'da 18 yaş altındaki kişilerin evlenmesi için ebeveynlerinin izni gerekirken, İskoçya'da böyle bir zorunluluk yok.

Kaynak, TEDXHULTLONDON Fotoğraf altı yazısı, Payzee Mahmod

Bu konuda mücadele veren ve kendisi de çocuk yaşta zorla evlendirilen Payzee Mahmod'un kız kardeşi Banaz da 17 yaşında zorla evlendirilmiş ve kocasını terk ettiği için öldürülmüştü.

BBC'ye konuşan Mahmod, bunun "hayatındaki en önemli günlerden biri" olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Benim için çok duygusal bir an çünkü çocuk yaşta evliliğin zararlarını tam olarak tüm detaylarıyla biliyorum".

"Bunu kişisel olarak yaşadım, kız kardeşimin ne yaşadığına tanık oldum. Çok sayıda kız için bunun yıkıcı etkisini gördüm" diyen Mahmod, bu değişimle beraber artık çocukların zorla evlendirilme durumunda, ebeveynlerine karşı gelmek zorunda olmadığını, bunun yasalar gereğince yapılacağını söylüyor.

Hükümetin bu konuda çalışan birimi 2021 yılında 18 yaşının altında olup böyle bir durumla karşı karşıya kalan 118 kişiye destek sağladı.

Ancak bu kampanyayı yürütenler yetkililerin bu problemi gerçek ölçekte yansıtmadığını, yardım erişmemiş olabilecek diğer mağdurlar olabileceğini belirtiyor.

Zorla evlendirme mağdurlarına destek sağlayan hayır kurumu Karma Nirvana, bu yeni yasanın çocuk yaşta evlilik vakalarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olmasını umuyor.

Kurumun direktörü Natasha Rattu, yasanın çoğunlukla gizli yaşanan bu istismarla mücade için çok önemli bir adım olduğunu ve risk altındaki kişilere büyük ölçüde koruma sağlayacağını söylüyor.

Adalet Bakanı Dominic Raab da çocukları küçük yaşta evlendirmek üzere hareket edenlerin artık yasalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.