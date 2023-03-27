Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa şiddet: 3 polis tutuklandı
Hatice Kamer | Diyarbakır
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde Nevruz günü 14 yaşındaki Y.D'nin darp edildiği iddialarına ilişkin idari soruşturma başlattı. Görevden uzaklaştırılan polislerden ikisi Lice'de, sağlık raporu alıp şehir dışına çıkan üçü de Ankara'da gözaltına alındı. Polislerden üçü tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.
Hastanede iki gün tedavi edildikten sonra taburcu edilen çocuk, fotoğraflarla üç polisi teşhis etmişti.
Gözaltına alınan beş polis hakkında işkence suçu kapsamında soruşturma yürütüldü.
Lice Sulh Ceza Hakimliği, "kasten yaralama" suçundan 3 polis için tutuklama kararı verdi. Mahkeme, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" fiilinin ise gerçekleşmediğine hükmetti.
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Diyarbakır Barosu, olaydan bir gün sonra çocuğa işkence ve kötü muamele yapıldığını belirterek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Başvuruda, tehdit ve hakaretlere uğrayan çocuğun kasten yaralandığı ve özgürlüğünden yoksun bırakıldığı öne sürülmüştü.
Ailenin aktardığına göre, Lice'de Pazartesi günü Nevruz kutlamaları sırasında ateş yakan çocukları dağıtmak üzere bir sokağa giren bir polis ekibi, kendilerinden kaçan iki çocuğu ekip arabasına bindirdi.
BBC Türkçe'ye konuşan çocuğun babası Yılmaz Diken, polisin oğlunu alıkoyduğunu, arkadaşını ise yaşı küçük olduğu için salıverdiğini anlattı.
Yılmaz Diken, ilçe çıkışında tenha bir yere götürülen oğlunun burada tehdit edilip ırkçı hakaretlerle dövüldüğünü söyledi.
Diken'e göre oğlu, tabanca kabzası, tekme ve yumruklarla darp edildi.
Baba Diken, “Nevruza gidiyorum diye boynuna puşi bağlamış, o puşiyle ellerini kafasına bağlamışlar. Ayaklarına da kelepçe takmışlar, daha sonra bizim mahalleye yakın bir yere, bir dere kenarına atmışlar. Tesadüfen o bölgede ahırı olan bir tanıdık oğlumu görmüş ve hastaneye götürmüş” diye konuştu.