Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa şiddet: 3 polis tutuklandı

Ailenin aktardığına göre, Lice'de Pazartesi günü Nevruz kutlamaları sırasında ateş yakan çocukları dağıtmak üzere bir sokağa giren bir polis ekibi, kendilerinden kaçan iki çocuğu ekip arabasına bindirdi.

Baba Diken, “Nevruza gidiyorum diye boynuna puşi bağlamış, o puşiyle ellerini kafasına bağlamışlar. Ayaklarına da kelepçe takmışlar, daha sonra bizim mahalleye yakın bir yere, bir dere kenarına atmışlar. Tesadüfen o bölgede ahırı olan bir tanıdık oğlumu görmüş ve hastaneye götürmüş” diye konuştu.