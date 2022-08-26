İngiltere'de başbakan adayı Dışişleri Bakanı Truss'a İşçi Partisi'nden 'Fransa'ya hakaret' suçlaması

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28 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı ve iktidardaki Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışının favorisi Liz Truss, ana muhalefetteki İşçi Partisi tarafından ülkenin en yakın müttefiklerinden Fransa'ya hakaretle suçlandı.

Truss, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dost mu düşman mı olarak gördüğü yolundaki bir soruya "Henüz belli değil" anlamında "Jüri hala değerlendiriyor" sözleriyle yanıt vermiş, başbakan olursa Macron hakkında sözlerine değil icraatına bakarak karar vereceğini kaydetmişti.

İşçi Partisi'nin dışişleri sözcüsü David Lammy, Dışişleri Bakanı Truss'ın "İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden birine hakaret ederek acınası bir sağduyu yoksunluğu" sergilediğini söyledi.

Eylül ayı başlarında sonucu belli olacak olan Muhafazakar Parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık yarışında siyasi gözlemcilerin net bir şekilde önde gördüğü Truss, bu sözleri parti üyelerinin katıldığı ve lider adaylarına sorular yöneltilen bir toplantıda sarf etti ve büyük alkış aldı.

Liderlik yarışında Truss'ın gerisinde görünen eski Maliye Bakanı Rishi Sunak aynı soruyu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u "dost" olarak gördüğünü söyleyerek yanıtladı.

Truss'a partisinden de tepki var

Li,z Truss'ın sözleri kendi partisinden de tepki aldı. Eski bakanlardan Gavin Barwell, "Dışişleri Bakanı'nın, Fransa ile askeri bir ittifak içinde olduğumuzun farkında olması beklenirdi" dedi.

Bir diğer bakan David Gauke de "Seyirciye oynamak var, bir de seyircinin ön yargılarının başını döndürmesi diye bir şey var. Özellikle de Batı'yı bölmek için en yanlış zamanlardan birini yaşadığımız sırada" dedi.