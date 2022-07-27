ABD medyası: Amerikan Adalet Bakanlığı, Trump’ın seçim sonuçlarına müdahale etmeye çalıştığı iddialarını inceliyor

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27 Temmuz 2022, 13:05 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD medyası, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın Donald Trump’ın 2020’de kaybettiği başkanlık seçiminin sonuçlarına müdahale etmeye çalıştığı iddialarını incelediğini bildirdi.

Federal savcılar görgü tanıklarına, Trump'ın bu süreçteki davranışlarına dair sorular yöneltiyor.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yılki Kongre saldırısına ilişkin resmi bir cezai soruşturma yürütüyor. Fakat henüz eski başkan Trump’la ilgili bir soruşturma başlatılmadı.

Trump’ın 3 Kasım 2020’deki seçimde Joe Biden’a yenilmesinin ardından 6 Ocak 2021’de kalabalık bir grup seçim sonuçlarının değiştirilmesi talebiyle ABD Kongresi’ne saldırmıştı.

Trump, kamuoyunda Kongre binasına saldıran grubu övse de, kendisinin süreçte rol oynadığı iddialarını yalanlıyor.

Amerikan Washington Post gazetesine göre, başlatılan inceleme kapsamında Trump’ın seçim sonuçlarına müdahalesi olup olmadığı araştırılıyor. Savcılar, görgü tanıklarına, Kongre saldırısı öncesi süreçte, Trump ve yakın çevresi ile aralarındaki görüşmelerin detaylarını soruyor.

Görgü tanıkları arasında eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e bağlı olarak çalışan personel de var.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 6 0cak 2021 Kongre saldırısı

Çok ciddi anayasal ve siyasi sonuçları olabilir

ABD Adalet Bakanlığı şimdiye kadar Trump’ın seçim sonuçlarındaki rolüyle ilgili herhangi bir işlem başlatacağına işaret etmemişti.

Son inceleme de henüz Trump’a karşı cezai işlem başlatılacağını anlamına gelmiyor.

Ancak uzmanlar, federal savcıların Trump'a suçlamada bulunmasının çok ciddi sonuçları olabileceğini söylüyor.

NBC News’a konuşan Başsavcı Merrick Garland, federal savcıların, “yetkinin bir yönetimden diğerine barışçıl şekilde devredilmesine müdahale eden herkes hakkında hukuki işlem başlatacağını” söyledi.

Garland, 6 Ocak'ta yaşananlarla ilgili soruşturmanın, ABD Adalet Bakanlığı'nın tarihindeki en büyük soruşturma olduğunu da ekledi.

6 Ocak Komisyonu

ABD Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra bir Amerikan Kongresi de Kongre saldırısıyla ilgili bağımsız bir inceleme yürütüyor.

5 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi’den oluşan özel komisyon, onlarca görgü tanığıyla görüştü.

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un üst düzey yardımcılarından Cassidy Hutchinson, eski başkanın destekçilerini Kongre'ye yönlendirirken, üzerlerinde silah taşıdıklarını bildiğini söyledi.

Cassidy Hutshinson, bu bilgeye rağmen Trump'ın katıldığı mitingin engellenmediğini, silahlı Trump taraftarlarının mitinge katılmasına izin verildiğini belirtti.

Hutchinson’a göre Trump, "Silahlı olmaları umrumda değil. Onlar bana zarar vermek için burada değil. Destekçilerimin girmesine izin verin, buradan Kongre’ye yürüyebilirler" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cassidy Hutchinson

Hutchinson’un ifadesi, Trump’ın şiddet olayları yaşanabileceğinin farkında olduğunu ortaya çıkardı.