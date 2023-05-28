Siyasi liderler oylarını kullanıyor

9 dakika önce

Çıkışta yaptığı konuşmada Akşener, "Hepimiz için çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.