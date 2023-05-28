Siyasi liderler oylarını kullanıyor
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında siyasi liderler de kayıtlı oldukları seçim bölgelerinde oylarını kullanacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderler arasında ilk oy kullanan oldu. Akşener, İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Çıkışta yaptığı konuşmada Akşener, "Hepimiz için çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.
Akşener seçim sonuçlarını kurmaylarıyla birlikte Ankara'dan takip edecek.
AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanacak. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Ankara'ya geçmesi bekleniyor.
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda sandığa gidecek.
Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşlik etmesi bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara’da Anıttepe İlkokulu’nda olacak.
HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da 14 Mayıs'ta olduğu gibi Van Cumhuriyet Lisesi’nde, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da İstanbul'da oyunu kullanması bekleniyor.
YSK’nın yasağı kaldırmasıyla birlikte güncel sonuçları bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.