Siyasi liderler oylarını kullanıyor

bir saat önce

Çıkışta yaptığı konuşmada Akşener, "Hepimiz için çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.