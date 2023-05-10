Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

Kaynak, DHA

bir saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında dün gece toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan dört işçiden biri hayatını kaybetti, üçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Soma'nın Sarıkaya Mahallesi yakınlarında bulunan Mates Madencilik'e ait yer üstü linyit ocağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Linyit maden ocağı sahasında hafriyat çalışmasının sebep olduğu toprak kayması sonucunda maden sahasında çalışan 4 işçi tonlarca toprak yığını altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren, ocakta bulunan işçiler tarafından iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Yaralı kurtarılan işçiler Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feyyiz Acar adlı işçiyse hayatını kaybetti.

Olayın ardından Manisa Valiliği bir açıklama yayımladı. Açıklamada 4 işçinin göçük altında kaldığı belirtildi:

"İlimiz Soma İlçesi Sarıkaya Mahallesinde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir.

"Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Olayın ardından bazı milletvekilleri hastaneye kaldırılan maden işçilerini ziyaret etti.

AKP Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Devlet Hastanesi’nde yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Çok üzgünüz…Bir madencinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan üç madencimizi, Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, İlçe Başkanımız Levent Elbinsoy ile ziyaret ettik. Başhekimden madencilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından paylaştığı mesjada, "Soma’da maden ocağında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden madencimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun…" ifadelerini kullandı.

İSİG Meclisi: 2023'ün ilk dört ayında en az 585 işçi hayatını kaybetti

Kaynak, İSİG Meclisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre Türkiye genelinde 2023'ün ilk dört ayında en az 585 işçi hayatını kaybetti.

Meclisin 7 Mayıs'ta yayımladığı, "2023 yılının ilk dört ayında 585, AKP’li yıllarda en az 31 bin 131 işçi hayatını kaybetti" başlıklı rapora göre Ocak’ta 120, Şubat’ta 213, Mart’ta 130, Nisan’da 122 işçi hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin yüzde 13'ü ezilme ve göçük nedeniyle gerçekleşti.

Raporda, "Yani bu yıl da her gün ‘en az’ 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En az diyoruz çünkü tespit ettiklerimiz basına yansıyanlar ya da bize bildirilenler. Bir yandan deprem bölgesinde kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızın bilgisine ulaşmak neredeyse imkansız (şu ana kadar sadece 110 işçi ölümü bilgisine ulaştık). Diğer yandan deprem gündemi nedeniyle diğer şehirlerdeki iş cinayetlerinin de basına yansıması azaldı" ifadeleri yer aldı.