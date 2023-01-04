İran'da protestoları destekleyen ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti kefaletle serbest bırakıldı

18 dakika önce

İran'da yetkililer geçen ay hükümet karşıtı protestocularla dayanışmasını ifade ettiği için tutuklanan ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti'yi serbest bıraktı.

Tahran'daki Evin hapishanesinin önünde başı açık bir şekilde görüntülenen Alidoosti, arkadaşları tarafından karşılandı.

Sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğraf paylaşan ve bir protestocunun idam edilmesini kınayan 38 yaşındaki aktris, "kışkırtıcı içerik yayınlamakla" suçlanıp tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

İranlı pek çok oyuncu, müzisyen ve diğer ünlüler protestoları destekledi.

İran'da protestolar yaklaşık dört aydır devam ediyor. İlk gösteriler Eylül ayı ortasında, başörtüsünü "uygunsuz" taktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından patlak verdi.

Yetkililer protestoları dış destekli "ayaklanmalar" olarak niteledi ve güç kullanarak karşılık verdi.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre şimdiye kadar 70'i çocuk olmak üzere en az 516 protestocu öldürüldü ve 19.250 kişi de tutuklandı. Ajans ayrıca 68 güvenlik personelinin de öldüğünü bildirdi.

Geçen ay iki protestocu, "Allah'a karşı düşmanlık" suçundan mahkum edildikten sonra idam edildi.

İnsan hakları grupları bu davaları büyük bir adli hata olarak kınadı. İtirafta bulunmaları için işkence yapıldığı ve kendi seçtikleri avukatlara erişimden mahrum bırakıldıkları bildirildi.

Alidoosti, 17 Aralık'ta tutuklanmasından günler önce, idam edilen ilk protestocu Mohsen Shekari'nin idam edilmesine tepki gösterip uluslararası kuruluşları seslerini yükseltmeye çağırmıştı.

Milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabı kapatılmadan önce, "Bu katliamı izleyen ve harekete geçmeyen her uluslararası kuruluş insanlık için bir utanç kaynağıdır" diye yazdı.

Kaynak, TARANEH ALIDOOSTI

Kasım ayında ise protesto hareketinin ana sloganı olan "Kadın, yaşam, özgürlük" yazılı bir pankart tutarak saçları açık bir şekilde poz verdiği fotoğrafını paylaştı.

İran'ın devlet haber ajansı İrna, Alidoosti'nin "iddiaları doğrultusunda herhangi bir belge" sunmadığı için tutuklandığını bildirdi.

Alidoosti İran'ın en ünlü oyuncularından biri. 2016 yılında En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Akademi Ödülü kazanan Satıcı filminde oynadı.

Baskılar sırasında öldürülen protestocuların ailelerine destek olmak için çalışmalarına ara vermiş ve daha önce ne pahasına olursa olsun İran'da kalma sözü vermişti.