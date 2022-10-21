H﻿indistan'da tarihi geçen 100 milyon doz Covid aşısı imha edildi

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50 dakika önce

Hindistan’da aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII), kullanım tarihi geçen 100 milyon doz Covid-19 aşısının imha edildiğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Adar Poonawala, geçen yıl Aralık ayında düşük talep gerekçesiyle Covishield aşısının üretimini durdurduklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan SII, AstraZeneca’nın ürettiği Vaxzevria aşısının yerli versiyonunu imal ediyordu.

Covishield, Hindistan’da yapılan aşıların % 90’ını oluşturuyor. Hindistan’da 2 milyar dozdan fazla Covid aşısı yapıldı. Federal Sağlık Bakanlığına göre ülke nüfusunun % 70’inden fazlası en az iki doz aşı oldu.

Ocak 2022’de sağlık çalışanlarına ve kronik hastalığı olan 60 yaş üzerindekilere hatırlatıcı doz yapılmaya başlandı. Daha sonra da tüm yetişkinler hatırlatıcı doz kapsamına alındı.

Ağustos ayında ülkenin bağımsızlığının 75’inci yıldönümünde tüm yetişkinlere 75 gün boyunca Covid aşısı sağlandı. Ancak Sağlık Bakanlığına göre şu ana dek sadece 298 milyon doz aşı yapılabildi.

'Hatırlatıcı dozlara talep yok, hepimiz Covid'den bıktık'

Poonawala gazetecilere yaptığı açıklamada “Hatırlatıcı dozlara talep yok çünkü halk Covid’den bıkmış gibi görünüyor” dedi ve ekledi:

“Dürüst konuşmak gerekirse ben de bıktım. Hepimiz bıktık.”

Poonawala’ya göre SII’in stoğunda 100 milyon doz dolayında aşı bulunuyordu. Aşıların raf ömrü dokuz ay ve bu süre Eylül ayında sona erdi.

Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Üreticileri Ağı toplantısında konuşan Adar Poonawalla, “İlerleyen dönemde, insanlar yıllık grip aşısı yaptırdıklarında yanında bir de Covid aşısı yaptırabilirler. Ancak Hindistan’da Batı’da olduğu gibi her yıl grip aşısı yaptırmak gibi bir adet yok” ifadelerini kullandı.

Bu arada Poonawala SII’ın hatırlatıcı doz olarak Covovax aşısının hatırlatma dozuna yönelik denemeleri tamamladığını bildirdi. Şirket, iki hafta içinde onay almayı umuyor.