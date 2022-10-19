Amasra’daki maden kazası: TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu

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A﻿yşe Sayın / Ankara

Kaynak, Getty Images

TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili Meclis araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Komisyon 3 ay boyunca görev yapacak ve gerekli olması halinde 1 aylık ek süre alarak çalışmalarını en geç 4 ay içinde tamamlayarak, raporunu TBMM Başkanlığı’na sunacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından 6 savcı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilirken, siyasi partiler de olayın Meclis tarafından da araştırılması için önerge vermişlerdi. Yapılan görüşmelerin ardından tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Olay yerinde de inceleme yapabilecek

TBMM Araştırma Komisyonu 19 üyeden oluşacak ve siyasi partiler parlamentodaki sandalye sayısına göre üye verecek. Siyasi partilerin bildirdikleri üyelerin Genel Kurul’da okunmasının ardından, komisyon görev dağılımı yapacak. Kulislerde komisyon başkanlığı için eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın adı geçiyor.

TBMM içtüzüğü gereği Araştırma Komisyonu’nun 3 aylık görev süresi bulunuyor. Bu sürenin yeterli olmaması halinde komisyon 1 aylık ek çalışma süresini kullanabilecek.

Komisyon, maden kazasını tüm yönleriyle araştırabilecek, gerekli görmesi halinde kazanın yaşandığı Amasra’daki işletmede incelemelerde bulunabilecek. Komisyonun madenciler ve yaşamını yitiren madenci ailelerinin yanısıra ilgili tüm kurum ve kuruluşların yöneticileri ile de görüşmeler yapması bekleniyor.

Komisyon, çalışmalarını rapor haline getirip, TBMM Başkanlığı’na sunacak ve rapor Genel Kurul’da görüşülecek.

Araştırma komisyonlarının, herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmuyor, ancak konuyla ilgili idarenin gerekli önlemleri alması için önerilerde bulunabiliyor.

Kaynak, Getty Images

Meclis üçüncü kez maden kazalarını araştıracak

TBMM’de, 1980’den sonra, maden kazalarıyla ilgili birisi 1993, sonuncusu 2014’deki Soma maden kazasından sonra olmak üzere iki komisyon kuruldu.

Ancak her iki komisyonun raporu da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmediği için “hükümsüz” kaldı.