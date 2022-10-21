The Crown: Judi Dench, Netflix'i sansasyon peşinde olmakla suçladı

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Ünlü İngiliz oyuncu Judi Dench, film ve dizi platformu Netflix'i sansasyon peşinde olmakla suçladı. Dench, Netflix'ten 'The Crown' dizisinde anlatılan olayların gerçek olmayabileceğine dair uyarı yayımlaması çağrısında bulundu.

Oscar ödüllü oyuncu Times gazetesine gönderdiği mektupta, bazı izleyicilerin Kraliçe 2. Elizabeth'in saltanatının anlatıldığı dizide yansıtılanları gerçekmiş gibi algılama riski bulunduğunu belirtti.

D﻿aha önce eski İngiltere başbakanlarından John Major da 1990'lı yıllarda Kraliyet Ailesi'nde yaşananların anlatılacağı beşinci sezonla ilgili kaygılarını dile getirmiş ve o dönem veliaht prens ile kendisi arasında geçen bir diyaloğu "saçmalıkla dolu" diye nitelemişti.

J﻿udi Dench, gazetedeki mektubunda şöyle dedi:

"John Major, The Crown'ın tarihi yanlış ve incitici bir bir şekilde yansıtacağı kaygılarında yalnız değil. Gerçekten de dizi günümüze yaklaşırken tarihsel doğrulukla sansasyonellik arasındaki sınırı bulanıklaştırma eğiliminde.

"Birçok izleyici The Crown'ı olayları hikayeleştirerek anlatan harika bir dizi olarak görecek.

"Ama korkarım, önemli sayıda izleyicinin- özellikle de İngiltere dışındakilerin- Netflix'in versiyonunu tamamen gerçek gibi algılama riski var."

Kaynak, NETFLIX

70 yıldan uzun bir süre tahtta kalan Kraliçe 2'nci Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

J﻿udi Dench, dizinin beşinci sezonunun Kraliçe'nin ölümünün hemen sonrasında denk geldiğine dikkat çekerek yeni sezonda anlatılacaklarla kraliyet ailesi mensuplarına ve kraliyet kurumuna karşı karşı "acımasız bir şekilde haksızlık edileceğini" savundu.

N﻿etflix, daha önce dizinin "tarihi olaylara dayanan kurgulanmış bir drama" olduğunu söylemesine karşın her bölümden önce uyarı koyması çağrılarını reddetmişti.