Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü: Sadece Ukraynalı sığınmacı kabul etmek ayrımcılıktır

29 Temmuz 2022, 12:38 +03 Güncelleme 40 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yesilgöz ve Devlet Bakanı Eric van der Burg, Nisan 2022'de parlamentodaki Ukraynalı sığınmacıların kabulünü tartışması sırasında.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü (CvdRM) sadece Ukraynalı sığınmacılara kapısını açan ve diğer ülkelerden sığınmacıları istemeyen belediyelerin köken bazında ayrımcılık suçu işlediğini açıkladı.

Hollanda'da, insan hakları ihlallerini izleyerek sorunların ortadan kaldırılması için çaba gösteren bağımsız bir kurum olan enstitüye göre, hükümetin Ukraynalılar ile diğer ülkelerden gelen sığınmacılar arasında ayrım yapmamalı.

Hollanda'da personel yetersizliği ve başvuru yoğunluğu nedeniyle mülteci kabul merkezleri yeterince hizmet veremiyor.

Güvenlik ve adaletten sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, sığınma merkezlerinde diğer ülkelerden gelen kişilere yer açılması için, belediyelerin istedikleri kadar Ukraynalı sığınmacı kabul edebilmesine izin vereceklerini açıkladı.

Ancak Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hükümetin bu önerisine ayrımcılığı meşrulaştırdığı gerekçesiyle karşı çıktı. Enstitüsü'ye göre, başka ülkelerden gelen sığınmacıları istemeyen belediyelerin, sadece Ukraynalıları kabul etmesine izin vermesi, ayrımcı bir tutum.

Enstitüsü'ye göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından özel bir statü verilen Ukraynalıların sığınma başvurusunda bulunmaları gerekmiyor ancak bu onların, diğer ülkelerden gelenlere göre öncelikli oldukları anlamına da gelmiyor.

Böyle bir tercihli politikaya, Ukraynalıların diğer sığınmacılardan daha kötü durumda olması halinde izin verilebileceğini belirten Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, şu görüşü vurguladı:

"Ancak burada durum böye değil. Her iki kesim de, yerinden edilmiş ve savunmasız durumları nedeniyle korunmaya ihtiyacı olan insanlardan oluşuyor. Belediyelerin Ukraynalıları kabul etmeye zorlanabilmesi, diğer sığınmacıların daha az kabul görme hakkı olduğu anlamına gelmiyor."

Ukraynalılar için tasarlanmış ve kullanılmayan binlerce sığınma evinin belediyeler tarafından diğer sığınmacılara verilmediğini de belirten enstitüye göre, böyle bir yasal istisna yok.

İnsan Hakları Enstitüsü, Hollanda Anayasası'nın yasal bir istisna olmadıkça, köken temelinde ayrımcılığı yasakladığının altını çizdi.

Enstitüsü, hükümetin görevinin, sığınmacılara yönelik hızlı bir kabul ve barınma olanağı sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Hollanda hükümeti, sığınmacı kabulü konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor.

Hükümet, sığınmacılara yer açabilmek için uzun süreden beri belediyeler ile görüş alışverişinde.

Ter Apel sığınma merkezindeki yoğunluk nedeniyle birçok sığınmacı zaman zaman açık havada gecelemek zorunda kalıyor.