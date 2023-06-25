ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Wagner'in isyanı, Rusya'da Putin'in otoritesine doğrudan bir meydan okumaydı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

7 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus paralı asker grubu Wagner'in Kremlin'e karşı silahlı isyanının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararının ülkesinde de kaosa yol açtığını gösterdiğini söyledi.

Amerikan CBS Televizyonu'na konuşan Blinken, Wagner'in isyanıyla ilgili olarak, "Bu, Putin'in otoritesine doğrudan bir meydan okumaydı. Dolayısıyla derin bazı soruları gündeme getiriyor. Rusya'da Putin yönetimindeki gerçek çatlakları gösteriyor."

Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun nereye varacağını tam olarak tahmin edemeyiz veya bilemeyiz. Putin'in önümüzdeki haftalarda ve aylarda yanıtlayacağı daha çok şey olduğunu biliyoruz."

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken

Blinken, Amerikan ABC Televizyonu'na yaptığı açıklamada ise Putin'in 16 ay önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirmenin eşiğine geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Putin Kiev'i birkaç gün içinde ele geçirmek, Ukrayna'yı haritadan silmek istiyordu" dedi ve ekledi:

"Şimdi ise Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'yı, yarattığı paralı askerlere karşı savunmak zorunda kaldı.

Wagner birlikleri Rusya'da dün Rostov on Don ve Voronej kentlerini ele geçirmiş, Moskova'ya ilerlemeye başlamıştı.

Putin, Cumartesi sabahı Devlet Televizyonu'ndan halka hitap etmiş ve silahlı işsyanını kınadığı Wagner'i "vatan hainliği" ile suçlamıştı.

Belarus'un arabuluculuğunda varılan anlaşma sonrası Wagner lideri Yevgeni Prigojin birliklerinin üslerine dönmesini kabul etmişti.

Anlaşma uyarınca Prigojin Belarus'a gidecek, ona ve Wagner birliklerine yönelik tüm suçlamalar düşürülecek.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Wagner lideri Yevgeni Prigojin

Putin ve Prigojin bugün açıklama yapmadı

Putin ve Prigojin bugün herhangi bir açıklama yapmazken, Moskova'da olağanüstü güvenlik önlemleri sürüyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise bugün Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Putin'in dünkü kriz sırasında Moskova'dan ayrıldığına dair spekülasyonlar yapılmış, Rusya'da Başkanlık jetleri başkentten ayrılırken görülmüştü.

Rusya Devlet Televizyonu'nda bugün, Putin ile günler önce yapılmış bir mülakat yayımlandı.

En son Rostov on Don'dan ayrılırken görülen Prigojin'in nerede olduğu bilinmiyor.