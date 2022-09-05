Baltık Denizi’nde gizemli uçak kazası

5 Eylül 2022, 05:17 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Robert Greenall | BBC News

Kaynak, flightradar24 Fotoğraf altı yazısı, Uçağın son anları, flightradar24 sitesinde böyle gözüküyor

Cessna tipi bir özel uçak, dün Baltık Denizi’nde Letonya açıklarında esrarengiz bir şekilde denize düştü.

Uçuşa İspanya’nın güneyinden başlayan uçağa, uçuşundaki gariplikler nedeniyle görevlendirilen NATO uçakları eşlik etti.

Yetkililer, içinde dört kişi bulunduğu düşünülen uçağın Almanya’nın Köln kentine inmesi gerekirken Baltık Denizi’ne ilerlediğini açıkladı.

Uçağa eşlik eden NATO pilotları ve uçağı takip eden İsveçli yetkililer, kokpitte kimsenin görülmediğini belirtti.

Letonya Sivil Havacılık Kurumu “İspanya’dan Köln kentine gitmek için havalanan uçak, sonrasında rotasını değiştirdi. Hava trafik kontrolörlerimiz kokpitle iletişim kurmayı başaramadı” dedi.

Cessna 551 tipi uçağın sahibi İspanya’da olsa da uçağın kendisi Avusturya’da kaydedilmişti.

Pazar günü yerel saatle 13:56’da kalkan uçak 18:37’de düştü.

Alman Bild gazetesi uçağın kalkış sonrasında kabinde basınç problemi bildirdiğini fakat İberya yarımadasından ayrıldıkdan sonra bir daha iletişim kurulamadığını yazdı.

Letonya’nın Ventspils kenti açıklarında uçağın düştüğü noktaya Letonya, İsveç ve Litvanya’dan kurtarma ekipleri gitti.

AFP’ye konuşan İsveçli arama ve kurtarma ekibinin lideri Lars Antonsson, uçağın yakıtı bittiği için düştüğünü ve kaza yerinde herhangi bir insan kalıntısı bulunmadığını açıkladı.