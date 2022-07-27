Demokratik Kongo’da BM karşıtı gösteriler: Yedi protestocu ve üç BM personeli öldü

27 Temmuz 2022, 06:52 +03 Güncelleme 52 dakika önce

Samba Cyuzuzo, BBC News

Kaynak, Reuters

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Güçleri’ne karşı protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Bunlardan yedisinin protestocu, üçünün ise BM personeli olduğu açıklandı.

Yerel basın protestocularım BM Barış Gücü askerlerinin açtığı ateşle öldüğünü yazarken BM ise bu iddiaları reddediyor.

BBC’ye konuşan BM’nin bölgedeki askeri birliğinin başındaki Khassim Diagne, “Örgütlü gruplar üslerimize giriyor ve helikopterlerimizi düşürüyor” dedi.

Askerlerin protestoculara ateş açmadığını belirten Diagne, dünkü saldırının ise “protestocu kılığındaki suçlular tarafından işlendiğini” belirtti.

Bölgede son dönemde şiddet olayları artarken halk, BM’yi yetersiz kalmak suçluyor.

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Demokratik Kongo’nun doğusunda 100’den fazla aktif isyancı grup bulunuyor.

Butembo kentinde BM güçlerinin geri çekilmesi için yapılan protestolar iki gündür devam ediyor.

Pazartesi günkü gösteriler hükümet partisinin gençlik kolları tarafından örgütlenmiş, protestocuların BM’nin bölgedeki merkez binası ile Goma kentindeki askeri üssünü basıp yağmalaması ile şiddet olayları artmıştı.

Ülkede 20 yıldan uzun bir süredir BM Barış Gücü bulunuyor.

Bugün bu varlık 12 bini asker 18 bin personel ile devam ediyor.