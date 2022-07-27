Japonya’da onlarca kişiyi yaralayan maymunlardan biri yakalanıp öldürüldü

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Japonya’nın Yamaguçi kentinde haftalardır halka korku salan ve onlarca kişiyi yaralayan maymunlardan biri yakalanıp öldürüldü. Öldürülen maymun dört yaşında ve yaklaşık yarım metre boyunda.

Erkek makak maymunun bir lisenin tesislerinde tespit edildiği, insanlara saldıran çetenin içinde yer aldığının anlaşılmasının ardından da özel görevli avcılar tarafından sakinleştiriciyle uyutulup öldürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, yetişkin ve çocuklara üç hafta önce saldırmaya başlamalarından bu yana makakların peşindeydi.

Makakların saldırılarında, ısırılan ya da tırmalanan yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Yerel basına göre saldırıya uğrayanların bir kısmı boyunları, bacakları, elleri veya karınlarından ısırılırken bir kısmının da derileri çizik içinde kaldı.

Maymunların pencere ve kapıları açarak evlere ve ana okullarına da girdiği, binaların içindeki küçük çocukları yaraladığı aktarılıyor.

Yamaguçi’de makakların halen saldırılar düzenlediği ve diğer çete üyelerinin de tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Yerel bir yetkili, “Görgü tanıkları farklı boyutlardaki maymunlardan söz ediyorlar. Hâlâ yeni saldırılar olduğu bilgileri bize ulaşıyor” diye konuştu.

Makakları Japonya’nın büyük kısmında görmek mümkün olsa da bu tip saldırılara nadiren rastlanıyor.

Adını açıklamak istemeyen bir belediye yetkilisi, “Bu kadar kısa sürede bu kadar çok saldırı görmemiştik. Başta çocuklar ve kadınları hedef alıyorlardı, ardından yaşlılara ve yetişkin erkeklere de saldırmaya başladılar” dedi.

Bir zamanlar sayıları azalan ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan makakların nüfusu son dönemde hızla artmıştı.

Fakat Yamagata Üniversitesi’nden araştırmacılar, makakların sayısının artmasının, insanlarla ciddi çatışmalara girmelerini tetiklediğini söylüyor.

Araştırmacılara göre insanlar ile makakların yaşam alanları arasındaki mesafenin azalması bu tip olayları kaçınılmaz kılıyor.