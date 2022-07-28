İspanya hükümeti: Tüm bedenler plaj bedenidir

Kaynak, İSPANYA HÜKÜMETİ

49 dakika önce

İspanya Eşitlik Bakanlığı, plaja giderken bedenlerinin nasıl göründüğünden endişe eden kadınlara yönelik cesaretlendirici bir kampanya başlattı.

Farklı bedenlere sahip beş kadının yer aldığı kampanya görselinde “Bu bizim yazımız” sloganı kullanıldı.

Sosyal Hizmetler Bakanı Ione Belarra “Tüm bedenler plaj bedenidir” dedi.

Kadınlar Enstitüsü Başkanı Antonia Morillas ise fiziksel beklentilerin kadınların özgüvenini etkilemenin ötesine geçerek kadınların haklarını engellemeye başladığını söyledi.

Görseldeki kadınlar arasında mastektomi yaptırmış bir kişi de yer alıyor.

Kampanyayı planlayan Enstitü, tüm kadınların dilediği gibi yazın keyfini çıkarma hakkı olduğunu söyledi:

“Bugün bedenlerimize karşı önyargı ve estetik şiddet olmadan, kimseyi dışlamayacak bir yaz için kadeh kaldırıyoruz.”

Öte yandan kampanyayı beğenmeyenler de vardı.