Putin: Rus şirketleri ürünlerini Türkiye üzerinden ihraç edebileceklerine dair sinyaller aldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Rus basınına konuştu.

Interfax ajansının haberine göre “Rus şirketleri ürünlerini Türkiye üzerinden ihraç edebileceklerine dair sinyaller aldı” diyen Putin, Türkiye’nin doğalgaz ödemelerinin yüzde 25’ini rubleyle yapmasına yönelik anlaşma yakında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna’yı işgal ettikten sonra uygulanan Batı yaptırımları sonrası pek çok ülkeden ödemeleri Ruble ile yapmalarını talep etmiş, Bulgaristan ve Polonya gibi bazı AB ülkeleri bunu reddedince gazları kesilmişti.

Rus lider, dün Özbekistan’daki zirvenin ilk gününde Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaat süreci hakkında yeni anlaşmalar imzalandığını da duyurdu, fakat konu hakkında detaylı bir bilgi vermedi.

İnşaat sürecinde iki ülkenin şirketleri arasında bu yaz bir anlaşmazlık yaşanmış, Rusya Türk şirketle sözleşmesini iptal etmişti.

Erdoğan ve Putin’in görüşmesinin ardından bir basın açıklaması yapılmadı. Rus basınına konuşan Putin, Ukrayna tahılının en yoksul ülkelere yardımcı olmak için kullanılmasını temenni ettiklerini de ekledi.

'﻿Yeni güç merkezleri'

Putin, “Batı merkezli uluslararası örgütleri” eleştirirken, “Yeni güç merkezlerinin büyüyen gücü daha belirgin hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüşmesinden önce de Çin lideri Şi Jinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile ikili görüşmeler yapmıştı.

Bu toplantı, 2010’lu yılların başından itibaren Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olmak istediğini söyleyen Erdoğan’ın ilk ŞİÖ zirvesi oldu.

Çin basınında yer alan haberlerde, Türkiye’nin diyalog ortağı statüsünün gözlemci ülke statüsüne yükseltilmesi kararı alınabileceği yer aldı. Fakat

Öte yandan Rusya lideri Putin, Çin lideri Şi ile görüşmesinin ardından da basına konuşmuş, Çin’in Ukrayna konusunda ‘endişelerini’ kendisine ilettiğini dünya kamuoyuyla paylaşmıştı.

Rus lider bu sözlerinin devamında, ABD’nin ‘tek kutuplu dünya yaratma çabasının’ başarısız olacağını da söyledi.

Çin lideri de Rusya ile büyük güçler olarak birlikte çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.