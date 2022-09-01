EuroBasket 2022 başlıyor, Türkiye'nin ilk rakibi Karadağ

46 dakika önce

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) bugün başlıyor. A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Bu yıl 41’incisi gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’nin A Grubu’ndaki rakipleri İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan.

Türkiye’nin gruptaki diğer maçlarının programı şöyle:

Türkiye’nin kadrosunda kimler var?

Ergin Ataman’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye’nin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz

Fotoğraf altı yazısı,

Turnuvanın formatı nasıl?

Turnuvanın ilk turunda A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu maçları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu maçları İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

Turnuvada 24 takım altışarlı dört grupta yer alıyor. Gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.