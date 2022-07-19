Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini onayladı

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29 dakika önce

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini 2'ye karşı 3 oyla reddetti.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi yönündeki 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de şu ifadelerle yayımlanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir."

Karar pek çok kentte protesto edilmiş; İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli olduğunu vurgulayan kadın ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti.

Ardından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetti; kararın iptal istemiyle açılan davaları duruşmalı olarak gördü.

DHA'nın haberine göre, Danıştay Savcısı, kararın iptali yönünde görüş bildirdi. Danıştay 10. Dairesi, görülen dört duruşmada tarafların ve Danıştay savcısının görüşlerini aldı ve ardından kararını açıkladı.

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararını hukuka uygun buldu ve davanın reddine karar verdi.

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.

Karara tepkiler

Danıştay'ın kararı sosyal medyada pek çok kişi tarafından yorumlandı.

Mor Çatı, Twitter üzerinden "Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair en kapsamlı uluslararası belgeye taraf olmaktan Türkiye'nin imtina etmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir öncelik olmadığını bir kez daha gösteriyor.

"Türkiye'nin acilen bu yanlış karardan döneceği gün için mücadeleye devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi için mücadelemiz, kadınların ve çocukların şiddetsiz hayatlar kurması için! #İstanbulSözleşmesiBizim #Vazgeçmiyoruz" paylaşımını yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kararın tanınmadığını belirterek İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde saat 19.30'da protesto gösterileri yapılacağını duyurdu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama #AzKaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" paylaşımını yaptı.