Kremlin, Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'ne düzenlenen saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Watch: First video from Crimea bridge shows damage", Duration 0,22 00:22 Video altyazısı, Kerç Köprüsü'nden saldırı sonrası ilk görüntüler

17 Temmuz 2023, 12:59 +03 Güncelleme bir saat önce

Rusya ile Kırım Yarımadası"nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde bu sabah patlama meydana geldi. Karayolu ve demiryolu köprüsünde trafik durdu.

Rusya, "Kırım Köprüsü" olarak da bilinen Kerç Köprüsü'nde hasara yol açan olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi ve saldırının Ukrayna özel timleri tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, saldırının Ukrayna donanmasına ait iki İHA'yla düzenlendiğini öne sürdü.

Saldırıyı soruşturan komite, köprünün bir kısmının hasar gördüğünü ve bir araçta seyir halinde olan iki kişinin öldüğünü açıkladı.

Yerel medya ve RBC-Ukrayna Haber Ajansı, köprüde patlamalar duyulduğunu ve Rus askeri blogcularının iki saldırıdan söz ettiklerini aktardı.

Olayla ilgili iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmiş ve ertesi yıl Kerç Boğazı'nda köprü inşaatına başlamış, köprü 2018'de kullanıma açılmıştı.

Ukrayna köprü saldırısında rolü olduğunu ima etti

Kaynak, Reuters

Ukrayna ordusu da saldırısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada saldırı doğrudan üstlenilmese de, Kiev'in rolüne dair imada bulunularak "Patlamaya ilişkin tüm ayrıntılar zaferden sonra ilan edilecek" denildi.

Ukrayna bu tür saldırılarda doğrudan rolü olduğunu açıktan ifade etmiyor.

Ekim ayında da köprüde bir patlama olmuş, Rus yetkililer patlamanın köprüden geçerken havaya uçan bir kamyondan kaynaklandığını ve üç kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin patlamayı Ukrayna güvenlik güçlerinin düzenlediği bir "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş ve başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna şehirlerine misilleme saldırılar için emir vermişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky aylar sonra saldırıdan ülkesinin sorumlu olduğunu dolaylı olarak ima etmiş ve köprü saldırısını ordusunun 2022'deki "başarılarından" biri olarak değerlendirmişti.

Rusya için önemli ikmal yolu

Kırım Köprüsü, Ukrayna'daki Rus güçleri için önemli bir ikmal yolu.

Kerç Boğazı üzerindeki 19 km'lik köprü Rusya ile Kırım Yarımadası arasındaki tek doğrudan bağlantı.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun ana üssü olan Sivastopol Limanı, Kırım'da ve yarımadaya yakıt, gıda ve diğer ürünlerin tedariki için köprü hayati önem taşıyor.