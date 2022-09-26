H﻿indistan'da piyango talihlisi kazandığına pişman olduğunu söylüyor

Kaynak, ANI Fotoğraf altı yazısı, A﻿noop, izini kaybettirmek için taşınmayı düşünüyor

51 dakika önce

H﻿indistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, katıldığı piyango çekilişinde 3 milyon doları aşkın büyük ikramiyeyi kazanan kişi, yardım taleplerinden bunalarak "keşke kazanmasaydım" diyecek noktaya geldiğini söylüyor.

K﻿erala'da şöförlük yapan -ve sadece adıyla anılmak isteyen- Anoop, Eylül ayı başlarında Eyalet hükümetinin yürüttüğü piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandı.

F﻿akat bir hafta sonra bir video yayınlayarak, tanımadığı insanların yardım istemek için kendisini ve ailesini aramaya son vermesini istedi.

"﻿Büyük ikramiyeyi kazanmasaydım keşke. Üçüncü ikramiye daha iyi olabilirdi" dedi.

A﻿noop videosunda, başa çıkamadığı başvurulardan kaçabilmek için ev değiştirmeyi düşündüğünü anlatıyor.

17 Eylül'deki çekilişte şimdiye kadar verilen en yüksek miktarda ikramiyeyi kazandığı için medyanın manşetlerine yerleşen Anoop iş bulabilmek için ertesi gün Malezya'ya gitmeyi planlıyordu.

Hatta o kadar parasızdı ki oğlunun kumbarasında biriken paraları almıştı.

K﻿azandığını öğrenince çok sevindiğini söylüyor, "Evin önüne kalabalıklar ve kameralar toplanmıştı. Biz de çok mutluyduk" diyor.

A﻿ma kısa süre içinde durumun kontrolden çıktığını anlatıyor:

"﻿Evden çıkamaz oldum. Hiç bir yere gidemiyorum. Çocuğum hastalandı doktora götüremiyorum."

İ﻿kramiyenin yüzde kırka yakın kısmını eyalet hükümetine vergi olarak ödeyecek olan Anoop, her sabah evin önüne yardım isteyen insanların yığıldığını anlatıyor:

"﻿İnsanlara tek söyleyebileceğim şu: Parayı henüz almadım. Kaç kere söylesem de hiç kimse anlamak istemiyor."

A﻿noop şimdilik ailesiyle birlikte akrabalarına sığındıklarını söylüyor.