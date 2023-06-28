Paris'te polisin 17 yaşındaki genci öldürmesinden sonra protestolar

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Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesinden sonra protestolar yaşandı.

Sosyal medyada yayılan videoda bir polis memuru bir aracın sürücüsüne silah doğrulturken görülüyor, bir silah sesi duyulmasından sonra da araç çarparak duruyor.

Adı Nael M. olarak açıklanan genç, göğsünden aldığı ateşli silah yarası nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genci vurmakla suçlanan polis memuru, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayın ardından, gencin öldürüldüğü Paris’in batısındaki Nanterre’de protesto gösterileri düzenlendi. Olayların ardından 24 kişi gözaltına alındı.

Nael M. Fransa’da polisin trafik uygulamasında bu yıl öldürülen ikinci kişi oldu. Geçen yılsa bu şekilde 13 kişi ölmüştü.

Le Monde gazetesine göre, polis ilk ifadesinde Nael M.’nin kendilerine zarar vermek amacıyla araçlarını üzerlerine sürdüğünü söyledi.

Ancak, internette yayımlanan ve AFP Haber Ajansı’nın teyit ettiği görüntüler polisin ifadesini yalanlıyor.

Videoda aracın yanında iki polis memuru görülüyor. Biri aracın camından silahını doğrultuyor ve Nael M. kaçmaya çalıştığı sırada yakın mesafeden ateş ediyor.

Ajans ayrıca videodakilerden birinin “başından vurulacaksın” dediğini belirtti, ancak bunu kimin söylediği net değil.

Silahlı saldırı sırasında araçta Nael M. dışında iki genç daha bulunduğu, birinin kaçtığı, diğerininse polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Protesto gösterileri sırasında, çöp kutuları ve araçlar ateşe verildi. Ayrıca, bir polis karakolunun önünde havai fişekler atıldı. Polis, bazıları gece boyunca barikat kuran eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Asnières, Colombes, Suresnes, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois and Mantes-la-Jolie’de de çeşitli eylemler düzenlendi.

Kaynak, Reuters

Gencin ölümünün ardından iki ayrı soruşturma açıldı. Bir soruşturmada kamu görevlisinin cinayet işlemesi diğerinde de sürücünün aracını durdurmaması ve bir polis memuru öldürme girişiminde bulunduğu iddiası incelenecek.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunes, polisin yaptıklarının “soru işaretleri yarattığını” söylerken, polis memurunun da kendisini tehdit altında hissetmiş olabileceğini vurguladı.

17 yaşındaki gencin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou ise bunun gayrimeşru bir savunma olduğunu ve görüntülerin “bir polisin genç bir adamı soğukkanlılıkla öldürdüğünün görüldüğünü” belirtti.

Kurbanın ailesini temsil eden bir diğer avukat Jennifer Cambla da, hiçbir şeyin olanları meşru kılamayacağını söyledi ve “infaz” yapıldığını savundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de, sosyal medyada paylaşılan videonun “şoke edici” olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca “ailenin yasına saygı gösterilmesini ve polisin de suçu ispatlanana kadar masum olduğuna” dikkat çekti.