'İzmir'den yola çıkan' göçmen teknesi İtalya açıklarında battı: En az 58 kişi hayatını kaybetti

Yazan, Kathryn Armstrong

Unvan, BBC

57 dakika önce

Kaynak, EPA-EFE/REX/Shutterstock

İtalya açıklarında teknelerinin batması sonucu aralarında bir bebeğin de bulunduğu en az 58 göçmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 150 kişiyi taşıyan teknenin, İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesindeki sahil kasabası Crotone yakınlarında karaya çıkmaya çalışırken parçalandığı bildirildi.

Yakınlardaki bir sahil kasabasının kıyısından çok sayıda ceset çıkarıldı. Yerel yetkililer en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada 80 kişi sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu.

Yerel bir hükümet yetkilisi olan Manuela Curra, Reuters haber ajansına teknenin İzmir'den üç veya dört gün önce ayrıldığını söyledi.

İtalyan yetkililere göre gemidekilerin çoğu Afganistan, Pakistan, Somali ve İran'dandı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, birçoğunun "çok zor koşullardan" kaçtığını söyledi.

Gümrük polisi, hayatta kalan bir kişinin göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Adnkronos haber ajansı, teknenin sert hava koşullarında kayalara çarptıktan sonra battığını bildirdi.

İtalyan makamları karada ve denizde geniş bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Video görüntüleri, tekneye ait kereste parçalarının sahile vurduğunu gösteriyor ve bunlar arasında teknenin gövdesinden parçalar da bulunuyor.

Sağ kurtulan göçmenlerden bazıları hastaneye kaldırıldı.

Kaynak, Getty Images

Geçen yıl seçilen ve göçmenlerin İtalya'ya gelişini durdurmak da taahhütlerinden biri olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olaydan duyduğu "derin üzüntüyü" dile getirerek, ölümlerden insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.

“Doğru olmayan bir şekilde güvenli yolculuk vadederek, kadın, erkek ve çocukların hayatlarını 'bilet' için ödedikleri ücretle takas etmek insanlık dışıdır” dedi.

"Hükümet bu tür seyahatleri ve onlarla birlikte bu trajedilerin ortaya çıkmasını engellemeye kararlı ve bunu yapmaya devam edecek."

İtalya'nın eski Ekonomi Bakanı Carlo Calenda, denizde zor durumda kalan insanların "ne pahasına olursa olsun" kurtarılması gerektiğini söylerken, "yasadışı göç yollarının kapatılması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Meloni'nin sağcı hükümeti, göçmenlerin İtalya kıyılarına ulaşmasını durdurma sözü verdi ve son birkaç gün içinde kurtarma kurallarını sıkılaştıran yeni bir yasa çıkardı.

İzleme gruplarına göre, 2014'ten bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 20.000'den fazla insan denizde öldü veya kayboldu.