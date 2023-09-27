Sağlık Bakanı Koca: Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

40 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüse karşı yeni bir aşı programı uygulanmasının düşünülmediğini söyledi. Koca, "Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil" dedi.

Dün akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Eris varyantının virülansı, yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor" diye konuştu.

Koca, Eris varyantıyla ilgili son durumuyla ilgili bir soruya, "Covid-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Hem virüs hem de hastalıklar açısından bu süreçte mücadele etmek için erken dönemde aşının geliştirilmesi gerekiyordu. Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz, virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz" yanıtını verdi.

Bakan Koca, mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman koronavirüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisinde artış olmadığını söyledi.

Mevcut mutasyonların, hasta yapma gücü daha zayıf mutasyonlar olduğunu belirten Koca, "Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok" ifadelerini kullandı.

'Şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz'

Koca, bir gazetecinin, "Bazı ülkeler yeni varyanta özel aşı geliştirdiklerini ifade ederek yeni aşılama programlarına başlıyorlar. Türkiye'de böyle bir aşılama programı söz konusu olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil.

"Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net."

Bununla birlikte, hasta olanların kendilerini izole etmeleri ve topluma çıkmamaları gerektiğini vurgulayan Koca, "Riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durmasını, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok" dedi.

Koca ayrıca bu dönemde grip aşısını önemsediklerini; risk gruplarında olup, grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını önerdiklerini; riskli grupta yer alan ve tanımlanmış kişilere grip aşılarının ücretsiz olarak yapıldığını söyledi.

Bakan Koca, 15 Eylül'de Türkiye'de 9 kişide koronavirüsün Eris varyantının görüldüğünü duyurmuş, hastaların yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını söylemişti.

Eris, koronavirüsün Omicron varyantının bir alt türü ve virüsün mutasyona uğramış versiyonu olarak biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Eylül ayı başında yayımladığı raporda, Eris'in "gözlem altındaki varyant" olan statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.

WHO, Eris varyantının küresel olarak yayılabileceği ve Covid vakalarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.