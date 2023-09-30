İsrail’de bir kadın askere Filistinli tutukluyla seks suçlaması yöneltildi, kadın askerler yüksek güvenlikli cezaevlerinde görevlendirilmeyecek

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, kadın askerleri kademeli olarak yüksek güvenlikli cezaevlerinden çekeceklerini açıkladı

26 dakika önce

İsrail’de yüksek güvenlikli bir cezaevinde görevli olan bir kadın askere, bir Filistinli erkek tutukluyla cinsel ilişkiye girme suçlaması yöneltildi.

Bunun ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kadın askerlerin bu tür cezaevlerinde görevlendirilmeyeceğini duyurdu.

İsrail basını askerin, İsrailli sivillere yönelik ölümcül bir saldırı düzenleme suçlamasından cezaevinde bulunan Filistinliyle ilişkiye girdiğini kabul ettiğini aktardı.

Kadının zorunlu askerlik görevinde olduğu düşünülüyor.

İsrail’de kadınlar en az 24, erkekler en az 32 ay askerlik yapmak zorunda.

Askerin ve tutuklunun isimleri açıklanmadı.

Mahkeme, bu olayın hangi cezaevinde gerçekleştiğinin de gizli tutulmasını kararlaştırdı.

İsrail basınına göre asker ifadesinde dört kadının daha aynı adamla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

Güvenlik Bakanı Gvir “2025 ortasına geldiğimizde yüksek güvenlikli cezaevlerinde tek bir kadın asker kalmayacak” dedi.

Kadın askerlerin bu cezaevlerinde görevlendirilmemesine yönelik talepler toplumda daha önce de dile getirilmişti fakat onların yerlerine görevlendirilecek yeterli kişi bulunamaması nedeniyle bir adım atılamamıştı.