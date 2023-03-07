İtalya İçişleri Bakanı, batan göçmen teknesi nedeniyle parlamentoda protesto edildi

33 dakika önce

Övgü Pınar | Roma

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi

İtalya açıklarında yaklaşık 10 gün önce batan göçmen teknesinden iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 72’e yükselirken, olayla ilgili olarak parlamentoya bilgi veren İçişleri Bakanı ‘’Utan!’’ nidalarıyla protesto edildi.

26 Şubat’ta İtalya’nın güneyindeki Steccato di Cutro açıklarında batan göçmen teknesinde 79 kişi kurtulurken, kayıplarla birlikte ölü sayısının 100’e ulaşabileceği belirtiliyor.

Son olarak 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu ile 30’lu yaşlardaki bir kadının da cansız bedenlerinin bulunmasıyla kesinleşmiş can kaybı 72’e yükseldi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin bugün Temsilciler Meclisi’nde yaptığı açıklamaya göre can kayıplarının 28’i 18 yaş altında.

İtalya basınındaki haberlere göre teknede Afganistan, Pakistan, Suriye, İran, Somali ve Filistinliler bulunuyordu.

Türkiye’den denize açıldığı belirtilen tekneyi kullandıklarından şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin 2’sinin Pakistan, birinin de Türkiye vatandaşı oldukları belirtildi.

İtalya’da geçen Ekim’de iktidara gelen göç karşıtı aşırı sağcı hükümete eleştirilere yol açan olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Piantedosi bugün parlamentoya bilgi verdi.

Temsilciler Meclisi’nde konuşan Bakan’a muhalefet sıralarından ‘’Utan!’’ bağrışlarıyla protestolar yükseldi.

Merkez soldaki Demokratik Parti’den milletvekili ve eski bakan Giuseppe Provenzano ‘’O hayatlar kurtarılabilirdi’’ dedi ve hükümet hakkında ‘’kusurla katliama yol açmak’’ suçlamasıyla soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Başbakan AB’yi suçladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hayatını kaybedenlerin yakınları, tabutların başında göz yaşı döktü

İtalya hükümeti ve yasa uygulayıcı makamlar, göçmen teknesine müdahalede gecikildiği ve kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle yoğun eleştiri altında.

İçişleri Bakanı’nın geçen hafta bu olaydan söz ederken ‘’Ben olsam çaresiz de kalsam bu yolculuğa çıkmazdım’’ demesi de tepkileri artırdı.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti’nin yeni lideri Elly Schlein, İçişleri Bakanı’nın bu sözlerini ‘’insanlıktan uzak’’ diye niteledi ve Piantedosi’yi istifaya çağırdı.

Öte yandan, seçim kampanyasında göç karşıtı vaatler veren Başbakan Giorgia Meloni, yaşanan trajediden Avrupa Birliği kurumlarını sorumlu tuttu.

Meloni geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, göçmen teknesini henüz denizdeyken tespit eden AB Sınır Güvenliği Örgütü Frontex’in acil durum alarmı vermediğini, bu yüzden kurtarma operasyonu düzenlenmediğini öne sürdü.

Ancak hükümeti eleştirenler, arama-kurtarma kararının, teknenin karasularında olduğu ülkenin yetki alanına girdiğini vurguluyor.

İtalya basınındaki detaylara göre İtalyan makamları söz konusu teknenin tespit edilmesinin ardından ilk aşamada arama-kurtarma operasyonu değil, güvenlik amaçlı bir tetkik başlattı.

Mali Polis’e ait bir botla göçmen teknesine yanaşılmaya çalışıldı ancak denizin dalgalı olması nedeniyle güvenlik botu geri dönmek zorunda kaldı.

İtalya’nın Mali Polis yerine daha donanımlı teknelere sahip olan ve arama-kurtarma operasyonu yapabilecek olan Sahil Güvenlik birimini ise neden hızla devreye sokmadığı halen tartışılıyor.

Sahil Güvenlik biriminin bağlı olduğu Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini de bu nedenle eleştirilerin hedefinde.

Aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini, 2018-2019 döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yaparken de İtalya limanlarını göçmenleri taşıyan sivil toplum kuruluşlarının yardım gemilerine kapamak gibi tartışmalı politikalar yürütmüştü.

Mevcut hükümet de Akdeniz’de göçmenleri kurtarmak için çalışan yardım kuruluşlarının faaliyetlerini zorlaştırmakla suçlanıyor.

Hükümete yönelik bir eleştiri de 26 Şubat’taki göçmen teknesi faciasından sonra bölgeye üst düzeyde ziyaretlerin eksikliği nedeniyle geldi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella geçen Perşembe günü Cutro’ya giderek hayatını kaybedenleri andı, kurtulanlarla görüştü.