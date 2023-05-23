WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını 15 dakika içinde düzenlemesine izin verecek

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23 dakika önce

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajların gönderildikten sonra 15 dakikaya kadar düzenlenebilmesine izin vereceğini açıkladı.

Mesajlaşma uygulamasının rakipleri Telegram ve Signal tarafından bu uygulama çoktan hayata geçirilmişti.

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın da sahibi olan ABD'li teknoloji devi Meta'nın bir parçası.

Söz konusu özellik, önümüzdeki haftalarda uygulamanın 2 milyar kullanıcısına sunulacak.

Mesajlaşma uygulaması Pazartesi günkü bir blog yazısında, "Basit bir yazım yanlışını düzeltmekten bir mesaja içerik eklemeye kadar, size sohbetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sağlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

“Tek yapmanız gereken şey, gönderilen bir mesaja uzun süre basmak ve ardından 15 dakikaya kadar menüden 'Düzenle'yi seçmek."

Düzenlenen mesajlar "düzenlendi" olarak etiketlenecek, böylece alıcılar içeriğin değiştirildiğinden haberdar olacak.

Ancak, mesajın zaman içinde nasıl değiştirildiği gösterilmeyecek.

Kaynak, WhatsApp

WhatsApp'ın duyurusu, özelliğin rakip mesajlaşma uygulamaları Telegram ve Signal tarafından sunulmasının ardından geldi.

Düzenleme işlevi, yaklaşık 10 yıl önce sosyal medya platformu Facebook tarafından tanıtıldı.

O sıralarda Facebook, kullanıcılarının yarısından fazlasının siteye, yazım hatalarına daha yatkın olan cep telefonlarından eriştiğini açıkladı.

Facebook'ta, değiştirilen paylaşımlar ‘düzenlenmiş’ olarak işaretleniyor. Kullanıcıların görüntülemesi için düzenlemelerin geçmişi de mevcut.

Geçen yıl, Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter, ödeme yapan abonelerine tweet'lerini düzenleme olacağı verdiğini söyledi.