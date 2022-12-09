'Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için Katar’dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle' 4 kişi gözaltına alındı

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9 Aralık 2022, 21:17 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Brüksel'de 'Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için Katar’dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle' 4 kişi gözaltına alındı

Belçika federal polisi, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar’ın, "ekonomik ve siyasi kararları etkilemek için bazı Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yüklü miktarda rüşvet verdiği" gerekçesiyle Brüksel'de bir operasyon düzenledi.

Eski bir milletvekili ve Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik "yolsuzluk, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama" iddialarına ilişkin operasyon kapsamında 16 ayrı noktaya baskın düzenlendi ve 4 kişi gözaltına alındı.

Belçika Federal Savcılığı, "bir Körfez ülkesinin" Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ve siyasal kararlarını etilediği şüphesiyle Temmuz ayından bu yana bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Savcılığa göre, iddianamede adı geçen Körfez ülkesinin, Avrupa Parlamentosu'nda siyasi ve stratejik konuma sahip kişilere, "önemli miktarda para ve pahalı hediyeler" sunarak, parlamento kararlarını etkilemeye çalıştığından şüpheleniliyor.

Belçika'da yayımlanan Knack dergisi ile Le Soir gazetesine göre, bu Körfez ülkesi, şu anda Dünya Kupası'na da sahipliği yapan Katar.

Belçika polisi, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde, Ixelles, Schaarbeek, Kraainem, Vorst ve Brüksel'de 16 ayrı noktaya baskın düzenledi.

Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, 500 bin euro nakit para, bilgisayar ve cep telefonlarına el kondu.

Knack dergisine göre, operasyon düzenlenen kişilerin tamamı İtalya kökenli. Bunların arasında, sosyal demokrat ve muhafazakar gruba bağlı milletvekili danışmanları, eski bir parlamenter ile eski bir sendikacı da bulunuyor.

Belçika medyasına göre, gözaltına alınan kişilerden ikisi, eski Avrupa Parlamentosu sosyal demokrat grup üyesi Pier Antonio Panzeri ve İtalyan sendika lideri Luca Visentini.

Operasyon sırasında ele geçirilen 500 bin euro nakit paranın eski parlamenter Panzeri'nin adresinde bulunduğu öğrenildi.

Pier Antonio Panzeri, Avrupa Parlamentosu milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra, "ciddi insan hakları ihllaleri ve insanlığa karşı suçların cezasız kalmasına karşı mücadele" veren "Fight Impunity" adlı sivil toplum örgütünün başkanı oldu.