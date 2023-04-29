Sudanlı General: Bombalama durana dek görüşme yok

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Sudan’da, orduyla savaşan paramiliter gücü yöneten General Mohamed Hamdan Dagalo, BBC’ye yaptığı açıklamada, çatışmalar durana dek müzakere etmeyeceğini söyledi

Hemedti diye de bilinen Gen. Dagalo savaşçılarının üç günlük ateşkes uzatıldığından bu yana “durmaksızın” bombalandığını belirtti.

“Sudan’ı yok etmek istemiyoruz” diyen General, şiddetten Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el Burhan’ı sorumlu tuttu.

General Burhan, Güney Sudan’da yapılacak yüz yüze görüşmeleri koşullu olarak kabul etmişti.

Komşu ülkeler, ABD, İngiltere ve BM’nin yoğun diplomatik girişimlerinin ardından Perşembe gecesi uzatılmıştı.

Cumartesi günü de hava, tank ve top ateşi Hartum’un bazı kesimlerinde devam etti ve iki rakip general arasındaki daha geniş kapsamlı bir diyalog ihtimalini azalttı.

Telefonla BBC’ye konuşan Hemedti, görüşmelere açık olduğunu ancak koşulunun ateşkesi devam etmesi olduğunu kaydetti ve “Çatışmalara son verin, sonra müzakere edebiliriz” dedi.

Hemedti, General Burhan ile kişisel bir sorunu olmadığını ve kitlesel sokak gösterilerinin ardından ordu ve RSF tarafından 2019’da devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’e sadık olanları hükümete getirdiği için bir hain olarak gördüğünü belirtti.

Hemedti “Maalesef Burhan radikal İslami cephe liderleri tarafından yönlendiriliyor” dedi.

2021’de Hemedti ve Burhan, sivillerle iktidar paylaşımına dayalı uzlaşmayı bozmuş ve bir darbeyle ülkenin yönetimini tamamen ele geçirmişlerdi.

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İkili bu yıl sivil yönetime dönüş teklifi konusunda ve özellikle de Hemedti’nin 100 bin üyesi bulunan Çabuk Destek Gücü (RSF) milislerinin orduya katılımında görüş ayrılığı yaşadı.

Hemedti BBC’ye yaptığı açıklamada “Bugün sivil hükümeti sabırsızlıkla bekliyorum, tamamen sivil yönetimi. Bu benim ilkem” diye konuştu.

RSF lideri daha önce de demokrasiye bağlılığından bahsetmişti, ancak uzmanlar geçmişte RSF’in sivil protestoları acımasız bir şekilde bastırmasına dikkat çekiyor.

Çatışmalarda şu ana dek en az 512 kişi öldü ve 4.193 kişi yaralandı.