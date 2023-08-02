Erdoğan ve Putin telefonda görüştü, Rusya liderinin Türkiye ziyareti bekleniyor

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27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı bu görüşmede, Putin’in Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Ancak bir tarih belirtilmedi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan, Ukrayna savaşıyla ilgili "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi’nin önemini vurguladı.

Rusya 17 Temmuz'da sona eren Tahıl Anlaşması'nı uzatmamıştı.

Açıklamaya göre Erdoğan, tahıl anlaşmasının uzatılmaması halinde "en büyük zararı tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğini" ifade etti. Cumhurbaşkanı, anlaşma devam ederken hububat fiyatlarının yüzde 23 düzeyinde azaldığını, son iki haftada ise yüzde 15 oranında arttığını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişimi’nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Görüşmeye dair Rusya Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan Rusça açıklamada ise "Putin özellikle, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatına ilişkin paket anlaşmaların durdurulması; Rus gıda ve gübre arzının engellenmesi ile ilgili olarak Rusya'nın ilkeli tutumunu ortaya koydu" ifadesi yer aldı.

Putin’in konuşma sırasında, tahıl anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasında ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle, bir uzatmanın anlamını yitirdiğinin ifade ettiği belirtildi.

Rusya tarafından yapılan bu açıklamaya göre Putin; "Batı, Rusya'ya karşı bu anlaşmalarda kaydedilen yükümlülükleri fiilen yerine getirir getirmez, İstanbul anlaşmalarına geri dönmeye hazır olunduğunu teyit etti".

Putin'in gıdaya en çok ihtiyaç duyan ülkeler için, karşılıksız olanlar dahil olmak üzere, Rus tahılının tedariki için güvenilir seçeneklerin geliştirildiğini vurgulandı.

Rus lider, bu konunun, geçtiğimiz günlerde St Petersburg'da düzenlenen ikinci Rusya-Afrika zirvesinde kapsamlı bir şekilde tartışıldığını belirtti.

Kaynak, Getty Images

İletişim Başkanlığı; görüşmede ayrıca Erdoğan'ın Putin’e, Türkiye’deki orman yangınları için Rusya’nın gönderdiği iki amfibik yangın söndürme uçağıyla ilgili teşekkür ettiğini, Rus turistlerin Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiğini yazdı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada da Rusya-Türkiye işbirliğinin çeşitli yönlerinin konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin uygulanması ve turizm endüstrisindeki işbirliğine odaklanıldığı belirtildi.

İki liderin olası bir görüşmesine yönelik hazırlıklar da dahil, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesine karar verildiği belirtildi.