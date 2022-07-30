Papa Francesco, ileride emekli olabileceğini açıkladı

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30 Temmuz 2022, 14:54 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Övgü Pınar

Vatikan

Son aylarda sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakma ihtimali konuşulan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco istifa kapısının açık olduğunu, şu anda olmasa da ileride bu kapıyı çalabileceğini söyledi.

Kanada’yı ziyaret eden Papa Francesco her seyahatinde olduğu gibi Roma’ya dönüş uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık sorunları gibi nedenlerle emekli olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Papa şöyle yanıt verdi:

“Bu kapı açık, bu da normal bir seçenek ama bugüne kadar bu kapıyı çalmadım. Bu seçeneği düşünme ihtiyacı hissetmedim. Ama bu, yarından sonraki gün bunu düşünmeye başlamayacağım anlamına gelmiyor.”

Papa, benzer yöndeki başka bir soruya yanıt verirken de, “Kenara çekilme olasılığını da düşünebilirim, doğrusu bu bir felaket değil. Papa’lar değişebilir, bunda bir sorun yok” dedi.

Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan devlet başkanı konumunda olan papaların ölene kadar görevde kalma geleneği, yüzyıllar sonra 2013’te dönemin papası 16. Benedetto tarafından bozulmuştu.

“Fahri Papa” unvanını alan ve beyazlar giymekten vazgeçmeyen 95 yaşındaki emekli papa 16. Benedetto halen Vatikan’da yaşamayı sürdürüyor.

Çift başlılık tartışmaları

Vatikan’da iki papa bulunmasının çift başlılığa yol açması; reformcu ve ilerlemeci görülen Francesco’dan hoşlanmayan muhafazakar Katolik kanatta önceki papayı referans alanların bulunması tartışma yaratan bir unsur.

Papa Francesco ise emekli olması halinde Vatikan’da yaşamayacağını ve “Fahri Papa” unvanı yerine “Fahri Roma Piskoposu” olarak anılmayı tercih edeceğini söylemişti.

85 yaşındaki Papa Francesco’nun istifa etmesi ihtimali özellikle sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi.

Gençliğinde geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan Papa, kronik siyatik ağrıları çekiyor.

Papa geçen yıl olduğu kolon ameliyatı sonrası hala anestezinin etkilerinden mustarip olduğunu da söyledi. Son aylarda da dizindeki rahatsızlık nedeniyle sıklıkla tekerlekli sandalye kullanıyor.

Ukrayna’ya seyahat gündemde

Kanada dönüşünde yaptığı basın toplantısında Papa sağlık sorunları ve bu sorunların seyahat planlarını aksatmasıyla ilgili de konuştu:

“Eski seyahat ritmime devam edebileceğimi sanmıyorum. Benim yaşımda ve bu kısıtlamalarla biraz ihtiyatlı olmam gerekiyor.”

Papa sağlık sorunları nedeniyle, ay başında planlanan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan seyahatlerini ertelemişti.

Öte yandan yerli halklardan özür dilemek amacıyla planlanan Kanada seyahatini ise planlandığı gibi yerine getirdi.

Papa, Rusya’nın işgali sonrası barış çabalarına destek amacıyla Ukrayna’ya gitmek istediğini de birkaç kez söyledi.