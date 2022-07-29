Ünlü futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah, Wayne Rooney'nin eşine açtığı karalama davasını kaybetti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rebekah Vardy (solda) ve Coleen Roodey arasındaki karalama davası 2019'daki bir sosyal medya paylaşımıyla başladı.

29 Temmuz 2022, 16:22 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin ünlü golcüsü Jamie Wardy'nin eşi Rebekah Vardy, bir başka ünlü futbolcu Wayne Rooney'ni eşi Coleen Rooney'ye Yüksek Mahkemede açtığı karalama davasını kaybetti.

Coleen Rooney, 2019'da Rebekah Vardy'nin hakkındaki mahrem bilgileri bulvar gazetesi The Sun'a sızdımakla suçlamıştı. Vardy ise suçlamaları hep reddetti.

Ancak Yargıç, Rooney'nin suçlamasının "özünde doğru" olduğuna karar verdi. Yargıç, "Vardy'nin sunduğu kanıtların önemli bir kısmının güvenilir olmadığını" söylerken, "Bana göre Rooney dürüst ve güvenilir bir tanıktı" dedi. Karardan sonra açıklama yapan Coleen Rooney, lehine karar alınmasından memnun olduğunu belirtti.

Rooney "Benim istediğim bir dava değildi. Meselenin şu zor dönemde, başkalarına yardım için çok daha iyi bir şekilde harcanabilecek paranın harcandığı mahkemeye taşınmasını istemezdim' dedi.

Yargıç, "büyük ihtimalle" Vardy'nin o dönemki menajeri Caroline Watt'ın "The Sun'a bilgi sızdırma işlemini doğrudan üstlendiğini" belirtti.,

Ancak Yargıç "Kanıtlar, açıkça Vardy'nin bunu bildiğini ve bu davranışa bizzat katılarak onayladığını gösteriyor" diye de ekledi.

Yargıç, Rebekah Vardy'nin "Coleen Rooney'nin Instagram'daki paylaşımlarını Watt'a gönderdiğini, basının ilgilenebileceği unsurlara dikkat çektiğini ve Watt üzerinden basının ek sorularını yanıtladığını" vurguladı.

Telefon 'denize atıldı'

Dava sırasında, Watt'ın telefonunun Ağustos 2021'de İskoçya kıyılarını çekerken denize düşürdüğü ve kanıt olarak sunulamayacağı belirtilmişti. Ancak yargıç, telefonun kazayla kaybedilme ihtimalinin "çok düşük" olduğunu ifade etti.

Yargıç "Bana göre, Vardy'nin Watt ile WhatsApp konuşmalarını silmiş olması ve Watt'ın telefonunun bilerek denize atmış olması daha büyük bir ihtimal" dedi.

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Davanın merkezinde ise Ekim 2019'da yapılan ve daha sonra viral olan bir sosyal medya paylaşımı vardı.

Paylaşımda Coleen Rooney, kendisi hakkında basına bilgi veren kişiyi bulmak için Instagram hesabında tuzak olarak sahte haberler paylaştığını söylüyordu. Rooney, mahremiyet ayarlarını sıkılaştırdıktan sonra, Instagram'da paylaştığı ve daha sonra The Sun'da haber olan hikayeleri tek görenin Rebekah Vardy olduğunu belirtmişti.

Rooney'nin İngiltere Milli Takımı'ndan arkadaşı Jamie Vardy'nin eşi olan Rebekah Vardy ise iddiayı reddetmiş ve karalama davası açmıştı.

Medya avukatı Jonathan Coad BBC'ye yaptığı açıklamada, davanın Rebekah Vardy için "tam bir felaket" olduğunu ve daha trajik olanın da "Coleen Rooney'nin dört kere gerçekten davanın mahkeme dışı anlaşmayla sonuçlanmasına uğraşmasının daha da trajik olduğunu" vurguladı.

Coad, Vardy'nin özellikle Rooney'nin avukatı David Sherborne tarafından yapılan çapraz sorguda "korkunç bir marka hasarı aldığını" belirtti.