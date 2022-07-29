Mirror grubunun Hong Kong’daki konserinde dansçıların üzerine dev ekran düştü
Mirror grubunun Hong Kong’daki konserinde dev bir ekran sahnedeki dansçılardan ikisinin üzerine düştü.
Ekran doğrudan bir dansçıyı ezdikten sonra bir diğerinin üzerine devrildi.
Konser derhal durdurulurken grubun menajeri izleyicilerden konser salonunu terk etmelerini talep etti.
Dansçıların kaldırıldığı yerel hastane, bir dansçının boynundan yaralandığını ve yoğun bakımda tutulduğunu, diğer dansçının ise stabil durumda olduğunu duyurdu.
Hastane yönetimi, bazı kadın seyircilerin de geçirdikleri şok nedeniyle tedavi edildiğini paylaştı.
Konser Hong Kong Coliseum’daydı.
Kent yönetimi grubun turnesinin geri kalanını, güvenlik kontrolleri gerçekleştirilmesi için durduruldu.
Kentin yeni yöneticisi John Lee “Şok içindeyim. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum” dedi.
Hong Kong’un yerel pop müziği olan Kantopop’a yeniden can veren Mirror grubu kentte son derece popüler.
Grubun üyeleri de Hong Kong’da en fazla tanınan ünlülerin başında geliyor.
2018’de kurulan grup Asya’nın geri kalanında da geniş dinleyici kitlesine sahip.