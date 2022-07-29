Mirror grubunun Hong Kong’daki konserinde dansçıların üzerine dev ekran düştü

bir saat önce

Ekran doğrudan bir dansçıyı ezdikten sonra bir diğerinin üzerine devrildi.

Dansçıların kaldırıldığı yerel hastane, bir dansçının boynundan yaralandığını ve yoğun bakımda tutulduğunu, diğer dansçının ise stabil durumda olduğunu duyurdu.