A﻿BD'de eşcinsel kulübüne saldırı: 5 ölü

Kaynak, Reuters

37 dakika önce

A﻿BD'nin Colorado eyaletinde, eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

C﻿lub Q adlı gece kulübüne girerek etrafa ateş açan saldırgan yakalandı.

Saldırganın gözaltında olduğunu ve tedavi edildiğini duyuran Colorado Springs polisi "Toplumumuzu hedef alan bu anlamsız saldırıdan ötürü çok üzgünüz" açıklamasını yaptı ve saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan kulüp müşterilerine teşekkür etti.

P﻿olis yerel saatle 23:57'de imdat çağrısı aldıklarını ve polis olay yerine ulaştığında saldırganın hâlâ kulübün içinde olduğunu belirtti.

S﻿aldırının ne amaçla gerçekleştirildiğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.

S﻿oruşturmanın sürdüğü, ölü ve yaralı sayısının değişebileceği aktarıldı.

C﻿lub Q da Facebook sayfasından da "Hızlı tepkileriyle saldırganı etkisiz hale getiren ve nefret dolu bu saldırıyı bitiren kahraman müşterilerimize teşekkür ederiz" paylaşımı yapıldı.

F﻿lorida eyaletinde 2016 yılında yine bir gay kulübe düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.