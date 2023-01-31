IMF 2023’e ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çin'in sıfır Covid politikasına son vermesinin, beklentideki iyileştirmenin nedenlerinden biri olduğu kaydedildi

28 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti ve enflasyonun en yüksek halinin geride kaldığı tahmininde bulundu.

IMF, güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, ABD ve Avrupa’da talebin devam etmesi, enerji maliyetlerinin hafifletilmesi ve Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmesinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmanın yolunu açtığını söylüyor.

Geçen yılın sonlarında, IMF küresel ekonomi için en kötünün henüz gelmediği konusunda uyarıda bulunuyordu. Ancak yine de, savaşın henüz kazanılmadığını söyleyerek merkez bankalarını enflasyona karşı mücadelelerini sürdürme konusunda uyarıyor.

IMF, 2022'de yüzde 3,4 olan küresel ekonomik büyüme hızının bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin ediyor. Ancak bu, Ekim ayında yayımladığı rapordaki yüzde 2,7 tahmininde bir iyileşmeye işaret ediyor.

Dünya çapında ekonomik büyüme hızının 2024'te yüzde 3,1'e çıkması bekleniyor. IMF, Ekim ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2024'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF'nin güncellenmiş raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korundu.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas resesyon riskinin azaldığını ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmede ilerleme kaydettiğini, ancak Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin’in Covid-19’a karşı mücadelesinin yeni sorunlara yol açma ihtimali nedeniyle fiyatları düşürmek için daha fazla çabanın gerektiğini söylüyor.

Pierre-Olivier Gourinchas, "Beklenmeyeni beklemeye bir nevi hazırlıklı olmalıyız, ancak büyümenin dibe vurması ve ardından enflasyonun düşmesi bir dönüm noktasını temsil edebilir” diyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas

IMF raporunda ülkelerin büyüme tahminlerini de güncelledi.

Buna göre, ABD ekonomisinin 2023 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,4'e çıkarıldı. 2022’de ülke yüzde 2 büyümüştü.

IMF, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisini keskin bir şekilde yükselterek yüzde 4,4'ten yüzde 5,2'ye çıkardı.

Çin’in sıfır Covid politikasının getirdiği sınırlar ekonomisinin 2022’de yüzde 3 büyümesine yol açmıştı, böylece 40 yılı aşkın bir süredir büyüme hızı ilk kez küresel ortalamanın altında kalmıştı.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 6,1'de sabit tutuldu. 2024’te ise geçen yıl olduğu gibi yüzde 6,8 büyüyeceği tahmin edildi.

Gourinchas, Asya’nın iki ekonomik güç merkezinin 2023'te küresel büyümenin yüzde 50'sinden fazlasını sağlayacağını söyledi.