Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinden vazgeçmesini isteyen Biden'a tepki gösterdi: 'İsrail egemen bir ülke'

Kaynak, EPA

29 Mart 2023, 12:57 +03 Güncelleme 7 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede büyük protestolara neden tartışmalı yargı düzenlemesinden vazgeçmesini isteyen ABD Başkanı Joe Biden'a "İsrail egemen bir ülke" diye yanıt verdi.

Protestolar üzerine, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlayan yasa tasarısını parlamentoya sunmayı erteleyen Netanyahu Twitter mesajında şöyle dedi:

"İsrail egemen bir ülkedir ve kararlarını kendi verir, en iyi dostları dahil dışarıdan gelen baskılarla değil. Başkan Biden'ı 40 yıldan uzun bir süredir tanıyorum ve İsrail'e uzun zamandan beri devam eden bağlılığını takdir ediyorum ABD ile İsrail arasındaki sarsılmaz ittifak, ara sıra ortaya çıkan anlaşmazlıkları her zaman aşar."

ABD Başkanı Biden, İsrail'de muhalefetin "yargı bağımsızlığına darbe" diye nitelediği yasa tasarısıyla ilgili olarak Netanyahu'nun uzlaşı çabaları konusunda şüphe belirtmiş ve amacının İsrail'in içişlerine karışmak olmadığını söylemişti.

Muhalifler teklif edilen yasal değişikliklerin, geçmişte hükümetin gücünü kontrol eden yargı sistemini zayıflatarak ülkede demokrasiyi ciddi şekilde baltalayacağını düşünüyor.

Bu düşüncenin temelinde ise İsrail tarihinin "en sağcı hükümetine" ve Netanyahu'ya duyulan güvensizlik var.

Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun kendini korumayaca çalıştığı ve hükümetin istediği yasaları herhangi bir engel olmadan uygulamak istediği belirtiliyor.

Haftalardır protesto edilen yeni yasal düzenleme, hükümet gücü ile mahkemelerin hükümeti denetleme ve hatta hükümsüz kılma yetkisiyle ilgili.

Düzenleme yasalaşırsa;

Yargıtay'ın kanunları gözden geçirme veya reddetme yetkisi, Parlamento'da salt çoğunluğun mahkeme kararlarını geçersiz kılabilmesiyle zayıflatılacak

Yargıçları atayan komisyonun tamamen hükümetin kontrolünde olacak

Bakanların, başsavcı tarafından yönlendirilen hukuk danışmanlarının tavsiyelerine uymaları zorunlu olmayacak

Görev için uygun olmadığı düşünülen makam sahiplerinin görevden alınması zorlaşacak