Lale Orta, MHK'nın ilk kadın başkanı oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na Prof. Dr. Lale Orta'nın atandığını duyurdu.

Orta, Türkiye futbol tarihinde kurulun ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

MHK Başkanı Sabri Çelik ve diğer MHK üyeleri dün istifa etmişti.

Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar ve Hamza Mısır da kurulun yeni üyeleri oldu.

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Lale Orta kimdir?

Prof. Dr. Lale Orta, Türkiye futbol tarihinin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk FIFA kokartlı kadın futbol hakemi olarak görev yaptı.

63 yaşındaki Orta, gençlik yıllarında bir süre profesyonel olarak futbol da oynadı.

Marmara Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi tamamlayan Orta, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde görev yaptı.

2009'da Okan Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Bölümü başkanlığını üstlendi. 2020 yılında profesör unvanını aldı.