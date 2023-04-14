Kuzey Kore, test ettiği son balistik füzelerin nükleer saldırı kapasitesini güçlendirdiğini söyledi

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Kuzey Kore, önceki gün fırlatma denemelerini yürüttüğü yeni tip füzelerin, nükleer saldırı gerçekleştirmeyi kolaylaştırır düzeyde yeniliklere sahip olduğunu söyledi.

Cuma günü devlet medyasında yer alan açıklamada, katı yakıtlı kıtalararası balistik füzeleri Hwasong-18’in ülkenin nükleer saldırı kabiliyetini “ciddi biçimde artırdığı” ve “düşmanları korku ve endişeye sürükleyeceği” ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Perşembe günkü son denemelerinde, “yeni bir tür balistik füze ateşlediğini” iddia etmişti. Füze denemesi sonrası Japonya'nın Hokkaido adasında da alarm verilmişti. Ancak denemeler herhangi bir tehlikeye yol açmadı.

KCNA ajansında yer alan haberde, Hwasongpho-18’in geliştirilmesi ile Kuzey Kore’nin stratejik caydırıcılığının güçlendirileceği belirtildi.

Analistler, söz konusu denemelerin Kuzey Kore’nin orta menzilli veya kıtalararası bir balistik füzelerde katı yakıtları ilk kez kullandığına yönelik bir işaret olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Katı yakıtlı kıtalararası balistik füze geliştirme, Kuzey Kore için uzun süredir kilit bir hedef olarak görülüyor. Bunun nedeni ise daha hızlı olan bu tip füzelerin depolanması ve taşınmasının daha kolay olması.

Füze fırlatma denemelerini Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yönetti.

Kim, söz konusu füzelerle düşmanların "daha net bir güvenlik krizi yaşayacaklarını” belirterek, “anlamsız düşünce ve pervasız eylemlerinden vazgeçmeleri” konusunda uyardı.

Pyongyan yönetimi, ABD ve Güney Kore tarafından yapılan ortak askeri tatbikatların gerilimi tırmandırdığı düşüncesinde. Bu nedenle de son aylarda silah testlerini hızlandırdı.

Kuzey Kore'nin bilinen kıtalararası füzeleri sıvı yakıtlı. Bu da zaman alan bir süreci beraberinde getiriyor.

Kim Jong Un'un, karadan veya denizaltılardan fırlatılabilen katı yakıtlı füzeler üretilmesini istediği biliniyor.

Eski bir ABD hükümeti silah uzmanı Vann Van Diepen, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Katılar, birliklerin sahada çalışması için daha kolay ve daha güvenlidir. Taşınması da kolaydır” dedi.

Kuzey Kore, Aralık ayında yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı bir motoru test etmişti. Ardından da Şubat ayında yapılan bir askeri geçit töreninde de katı yakıtlı yeni kıtalararası balistik füzenin ipuçlarını vermişti.

Analistler, ABD’nin erken uyarı uydularının, katı ya da sıvı yakıtlı füzeleri ayırt edebildiğini söylüyor.

Yetkililer, Pyongyang yakınların yapılan denemelerde füzenin yaklaşık bin kilometre uçtuğunu ve Kuzey Kore’nin doğusundaki denize düştüğünü söyledi.