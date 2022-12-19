İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin Bülent Keneş'le ilgili iade talebini reddetti

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19 Aralık 2022, 12:58 +03 Güncelleme 25 dakika önce

İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin, Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ile ilgili iade talebini reddetti. Keneş’in iadesi, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için açıkladığı şartlar arasındaydı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre mahkeme, Keneş'in iadesini, "çeşitli handikaplar" nedeniyle durdurma kararı aldı; bu noktada "Keneş'e yönelik suçlamaların siyasi olmasını" ve "Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüne sahip olmasını" kararına gerekçe gösterdi.

İsveç'te yayımlanan Aftonbladet gazetesinde yer alan habere göre ise mahkeme, Keneş'in, siyasi görüşlerinden dolayı Türkiye'de "zulüm görme riski" olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin iadesini durdurma yönündeki kararının ardından İsveç basınına konuşan Keneş, "Elbette çok mutluyum. Ama bu karar zaten bekleniyordu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bülent Keneş'in "FETÖ terör örgütünden" olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "terörist" olarak nitelendirdiği Keneş’in iadesinin "kendileri için büyük önem arz ettiğini" belirtmişti.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için iki ülkeden, "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini istiyor.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu.

NATO üyeliğine aday bir ülkenin ittifaka katılabilmesi için Türkiye dahil mevcut 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor.

Bülent Keneş kimdir?

Gazeteci Bülent Keneş, Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Twitter'daki mesajlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile10 Ekim 2015’te tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Bülent Keneş, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine 4 gün sonra tahliye edildi.

Keneş, 4 Aralık 2015'te Today's Zaman Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Keneş hakkında 18 Ekim 2016'da ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan yakalama kararı çıkarıldı.