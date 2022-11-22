A﻿BD ve Rusya'dan Türkiye'ye Suriye ve Irak'ta itidal çağrısı

Kaynak, @tcsavunma

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'na kara kuvvetlerinin de katılabileceğini söylemesi sonrası, ABD ve Rusya arka arkaya Türkiye'ye itidal çağrısı yaptı. İki ülke de mevcut şartlarda Türkiye'nin kara harekâtına karşı çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye'de sivillerin korunmasına ve ortak hedef olan IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına destek verilmesi için şiddetin azaltılması çağrısı yaptıklarını söyledi.

Ned Price açıklamasında ayrıca ABD'nin, "Irak'ın egemenliğini ihlal eden ve eşgüdüm içinde yapılmayan her tür askeri faaliyete karşı çıkmaya devam edeceğini" söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

ABD: Türkiye'ye bu tür operasyonlar düzenlememesi çağrısında bulunuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir sözcü de, R﻿euters haber ajansının sorularını e-maille yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye bu tür operasyonlar düzenlememesi çağrısında bulunuyoruz. Tıpkı Suriyeli ortaklarımıza saldırılar düzenlememeleri ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısı yaptığımız gibi.

"Suriye'de istikrarı bozan, Irak hükümetiyle eşgüdüm içinde yürütülmeden yapılan ve Irak'ın egemenliğini ihlal eden her tür askeri harekata, karşı çıkmaya devam ediyoruz. Birçok sivilin ölümüne yol açtığı bildirilen Türkiye'nin güneyine yönelik son saldırılara da karşıyız."

Rusya: Türk ortaklarımızı Suriye'de aşırı güç kullanmaktan kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev

Rusya da Türkiye'den Suriye’de "aşırı "askeri güç kullanmaktan kaçınmasını ve gerginliği artırmamasını istedi.

R﻿us devlet ajansı RIA'nın haberine göre Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Kazakistan'ın Astana kentinde yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımıza, gerginliğin artmasını önlemek için itidal çağrısında bulunacağız. Bu görüşümüz sadece Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için değil, ülkenin tüm toprakları için geçerli" dedi.

T﻿ürkiye'nin Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'yla ilgili olarak Rusya'yı önceden bilgilendirmediğini söyleyen Lavrentyev, "Türk ortaklarımızı Suriye topraklarında aşırı güç kullanmaktan kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Lavrentyev ayrıca Rusya'nın "Kürt Sorunu"na barışçıl bir çözüm bulunmasını isteyenlerle birlikte çalışacağını söyledi.

R﻿us TASS haber ajansı ise Lavrentyev'in, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki birliğini çekmesinin, bölgede "istikrara katkı sağlayacağını" söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile operasyonu görüşüp görüşmediği hakkındaki bir soruya “Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden’la ne Sayın Putin’le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın Putin de biliyor” yanıtını vermişti.