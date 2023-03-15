Andrew Tate: Romanya mahkemesi kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti

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Romanya mahkemesi sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate'in kefaletle serbest bırakılma talebini bir kez daha reddetti.

İngiliz vatandaşı olan Tate ve kardeşi Tristan, haklarındaki insan ticareti, tecavüz ve organize suç örgütü kurma suçlamaları nedeniyle Aralık ayından bu yana tutuklu bulunuyor.

İki kardeş suçlamaları reddediyor.

Tate'in sözcüsü mahkemenin red kararından hayal kırıklığına uğradıklarını ve karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Tate'in avukatları "önleyici gözaltı" uygulamasının "gereksiz biçimde sert" olduğunu ve ev hapsi gibi başka hukuki seçeneklerin bulunduğunu savunuyor.

Ancak hakimler ülkeyi terk edebilecekleri, görgü tanıklarını etkileyebilecekleri ya da delilleri karartabilecekleri şüphesiyle, Tate kardeşlerin serbest bırakılmasına karşı çıkıyor.

Mahkeme geçen ay, Tate'in 29 Mart'a kadar gözaltına tutulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Tate'in avukatları yeniden kefaletle serbest bırakılma başvurusunda bulundu ama mahkemenin yanıtı yine aynı oldu.

Kardeşler hakkında henüz verilmiş kesin bir ceza bulunmuyor.

Tate 2016 yılında bir kadına saldırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İngiliz reality şovu Big Brother'dan atılmıştı.

Tate 2017 yılında İngiltere'den Romanya'ya taşındı.

Soruşturma kapsamında Tate kardeşlere kadınları zorla evlendirmek, taciz etmek ve kadınlara sömürü amaçlı video çektirmek suçlamaları yöneltiliyor.

Google’da geçen yıl en çok aranan kişi olan, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan çıkışlarıyla bilinen Andrew Tate, aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınıyor ve seviliyor.