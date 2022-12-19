Kerkük'teki IŞİD saldırısında en az dokuz polis memuru öldü

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32 dakika önce

Pazar günü Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırıda en az dokuz polis memuru öldü.

Kerkük yakınlarında düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.

AFP’ye konuşan yetkililer, saldırının polisleri taşıyan bir aracı hedef aldığını söyledi.

Patlamanın ardından silahlı saldırı da düzenlendi.

Bir yetkili, bir saldırganın öldürüldüğünü, diğerlerinin ise hala arandığını söylerken, iki polisin de yaralı olduğunu duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de saldırıyı doğruladı.

IŞİD, Çarşamba günü Bağdat’ta düzenenlenen ve üç Iraklı askerin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı da üstlenmişti.

IŞİD bir süre önce Irak’ın doğusundan Suriye’nin batısına kadar 88 bin kilometrekarelik bir alanı yönetiyordu. Ancak Aralık 2017’de Irak güçleri IŞİD’e karşı zafer ilan etti. Ardından IŞİD Suriye sınırına kadar püskürtüldü.

2019 yılında örgütün sahip olduğu son toprak da ellerinden alındı. Ancak BM, Temmuz ayında IŞİD’in kalıcı bir tehdit olduğu konusunda uyarıda bulundu.