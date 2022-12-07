Putin: Nükleer risk artıyor ama saldırıyı başlatan ülke olmayız

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26 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş tehdidinin arttığını, ancak Moskova’nın nükleer silahları ilk kullanan olmayacağını ve sadece caydırıcılık amacıyla bulundurduğunu söyledi.

Rusya'nın yıllık İnsan Hakları Konseyi toplantısında konuşan Putin, “Böyle bir tehdit büyüyor, bunu saklamak yanlış olur” dedi.

Rusya’nın herhangi bir ülkeyi nükleer silahla tehdit etmeyeceğini de savunan Putin, “Aklımızı kaçırmış değiliz, nükleer silahların ne olduğunu biliyoruz. Bu araçlarımız var ve herhangi bir nükleer ülkeden çok daha gelişmiş ve modern durumda” dedi.

Putin, Rusya’nın “hiçbir koşulda” bir nükleer saldırı başlatan ülke olmayacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine de, savunma araçlarını kullanma açısından stratejimiz belli, yani kitle imha silahlarını, nükleer silahları caydırıcılık olarak görüyoruz. Bunlar, karşı saldırı etrafında şekilleniyor - yani hedef alındığımızda, karşılık veririz.”

Perşembe günü ABD, Putin'in nükleer silahlarla ilgili açıklamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gazetecilere verdiği demeçte Putin'e doğrudan yanıt vermeyi reddetti, "Nükleer silahlarla ilgili herhangi bir gevşek konuşmanın kesinlikle sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya'nın nükleer silah kapasitesi, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana artan bir şekilde merak konusu oldu.

Putin, Moskova'dan video bağlantısı aracılığıyla katıldığı toplantıda, Ukrayna’daki savaşın uzun bir süreç olabileceğini de söyledi.

Batılı analistler Putin’in en başta hızlı bir zafer yaşayacağına inandığını tahmin ediyor.

Putin: ABD’nin Türkiye’de nükleer silahları var

Putin ayrıca Rusya'nın, nükleer silahlarını başka ülkelere yerleştiren ABD kadar ileri gitmediğini söyledi.

Rus lider, “Başka ülkelerin topraklarında, taktik olanlar da dahil, nükleer silahlarımız yok, ancak Amerikalıların var - Türkiye'de ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde" dedi.