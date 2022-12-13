Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı: Grup liderleri, Eva Kaili'nin başkan yardımcılığından alınmasını istedi

16 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eva Kaili, Katar'dan yüklü miktarda rüşvet almakla suçlanıyor

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grupların liderleri, Katar'dan yüklü miktarda rüşvet aldığı iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan Yunan parlamenter Eva Kaili'nin, AP Başkan Yardımcılığı görevinden alınmasını istedi.

AP Başkanı Roberta Metsola, grup başkanlarının oy birliğiyle aldığı bu kararın, parlamento genel kurulunda oylanacağını duyurdu.

Milletvekillerinin üçte ikisinin aleyhinde oy kullanması durumunda Eva Kaili'nin Başkan Yardımcılığı görevi sona erecek.

Hem Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola hem de siyasi grup liderleri bu konuda bir sürpriz beklemiyor.

Siyasi kaynaklara göre, parlamentonun neredeyse tamamı, "Yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü üyeliğiyle" suçlanan Kaili'nin görevinden alınmasını istiyor.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu, Eva Kaili’nin yanı sıra, rüşvet soruşturması kapsamında evi aranan Belçikalı parlamenter Marc Tarabella’nın üyeliğini de askıya aldı.

Grup Başkanı Iratxe Garcia Perez, soruşturma sonrası Tarabella’nın yeniden gruba alınıp alınmayacağına karar verileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda 2004 yılından bu yana milletvekili olan Tarabella, Arap ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu komisyonun başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Belçika Federal Savcılığı'nın emriyle Pazar günü, Roberta Metsola’nın gözetiminde, Tarabella’nın Liege kentindeki evinde arama yapılmıştı.

Tarabella gözaltına alınmamış ancak bilgisayar ve telefonuna el konmuştu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, grup başkanlarının kararı oy birliğiyle aldığını söyledi

AP Başkanı Roberta Metsola, bugünkü açıklamasında yolsuzlukla mücadele için görev yaptığını belirterek, demokrasiye zarar veren her türlü gelişmeye karşı duracaklarını ve rüşvet iddialarının geçiştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Eve Kaili'nin, Katar ve Kuveyt'ten Avrupa Birliği ülkelerine seyahat eden yolculara vize muafiyeti getirilmesi konusunda yoğun şekilde lobi yaptığını belirterek bu kararın gözden geçirilmesini istemişti.

Roberta Metsola, bu düzenlemenin parlamento komisyonuna geri gönderileceğini ve bu hafta içinde yeniden oylama yapılacağını açıkladı.

Kaili'nin avukatı Michalis Dimitrakopoulos ise Yunan parlamenterin Katar'dan rüşvet almadığını ve masum olduğunu savundu.

Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuşan Dimitrakopoulos, Kaili'nin, Belçika polisi tarafından bir çanta dolusu parayla suçüstü yakalandığı haberleri ile "Paranın bulunup bulunmadığı ve ne kadar olduğu konusunda hiçbir fikrim yok" dedi.

Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü Direktörü Michiel van Hulten, Avrupa Parlamentosu ile ilgili rüşvet iddialarını, "benzeri görülmemiş büyüklükte bir olay" diye değerlendirdi.

Hulten, Hollanda'da yayın yapan RTL News kanalına yaptığı açıklamada, "Bu, lobi ve çalışanların dürüstlüğüyle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'nda geçerli olan kuralların gerçekten yeterli olmadığını gösteriyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu Üyesi Muhammed Chahim de, rüşvet iddialarını, "korkunç bir haber” diye değerlendirerek, şunları söyledi: