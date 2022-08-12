ABD'de zorla FBI ofisine girmeye çalışan silahlı kişi öldürüldü

Kaynak, CBS Fotoğraf altı yazısı, Cincinnati'deki FBI ofisi

12 Ağustos 2022, 04:49 +03 Güncelleme 7 dakika önce

ABD'nin Cincinnati kentinde, zorla Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ofisine girmeye çalışan silahlı bir kişi daha sonra vurularak öldürüldü.

Çelik yelek de giymiş şüphelinin ofiste alarmın çalması üzerine binadan ayrılarak aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı, polislerce sıkıştırıldığı, karşılıklı açılan ateş sonrası pazarlık sırasında silahını doğrulttuğu için vurulduğu açıklandı.

Öldürülen kişinin 42 yaşındaki Ricky Shiffer olduğu duyuruldu.

Ricky Shiffer'in aşırı sağcı gruplarla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Shiffer'in iki sosyale medya hesabı bulunduğu, tweetlerinin çoğunun ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olduğu, seçimlerin Donald Trump'tan "çalındığını" yazdığı; ayrıca Demokratlara, FBI'a ve Yüksek Mahkeme'ye karşı "şiddet eylemleri" düzenlenmesi çağrısı yaptığı bildiriliyor.

Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlar, Shiffer'in 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıya da katıldığına işaret ediyor.

Trump'a ait bir internet sitesinde Ricky Shiffer adına açılan bir hesaptan yazılan bir mesajda da, tüm Amerikalılara "savaşa hazır olmaları" çağrısı yapılıyor ve "Ben savaşılmasını öneriyorum" deniliyor.

FBI ajanları Pazartesi günü eski başkan Donald Trump'ın Florida'daki evini basmış ve evde arama yapmıştı.

Trump destekçileri baskın sonrası FBI’ı sert dille eleştirmiş, FBI Başkanı Christopher Wray ise kurum çalışanlarına yönelik şiddetin ve tehditlerin tüm Amerikalıları kaygılandırması gerektiğini söylemişti.

Christopher Wray, "FBI’a yönelik temelsiz saldırılar, hukukun üstünlüğü prensibine de zarar veriyor” demişti.