TİP Ankara 1. Bölge'de aday çıkardı mı, HDP 'Prosedürel durum' açıklaması için ne diyor?

Kaynak, TİP

Yazan, Fundanur Öztürk

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



56 dakika önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alarak Yeşil Sol Parti (YSP) ile birçok seçim bölgesinde ortak liste hazırladı. 49 il ve 53 seçim bölgesinde ise seçime kendi aday listesiyle gireceğini açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 2 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Ankara 1. Bölge'de milletvekili çıkarabilecek güçte olmalarına rağmen aday çıkarmadıklarını ve YSP’nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Baş, “En çok eleştiri aldığımız konu” diyerek tarif ettiği bu kararla ilgili olarak, Ankara 1. Bölge'den, YSP’nin “mümkün olan en fazla oyu alabilmesi” için çekildiklerini söylemişti.

Fakat 15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde TİP’in Ankara 1. Bölge'de aday gösterdiği görüldü.

TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın birinci sıradan aday gösterildi, ikinci sıra adayı ise Avukat Kemal İlker Şan oldu.

TİP sosyal medyada Ankara’da "YSP oylarını böldüğü" gerekçesiyle eleştirildi. Pek çok TİP seçmenin ise aday gösterilmesi kararına destek verdiği görüldü.

Ankara 1. Bölge, CHP’deki liste tartışması nedeniyle öne çıkmıştı. CHP’nin 4. sırada DEVA Partisi kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i aday göstermesi çeşitli tartışmalara neden olmuştu.

TİP: Ortak karara uygun hareket edeceğiz

TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Ankara 1. Bölge için liste vermeleriyle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.

Ergün listenin “ittifakın bilgisi dahilinde” verildiğini, durumun prosedürle ilgili olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin TİP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, parti “herhangi bir aksilik olması ihtimaline karşı sigorta olabilmesi" amacıyla böylesi bir karar aldı.

TİP, bugüne dek tüm seçim bölgelerinde "ittifak hukukunu esas alarak" liste oluşturduğunu ve güçlü oldukları birçok bölgede çekildiklerini vurguluyor, YSP’nin Ankara’daki bu hamleden bilgisi olduğunun altını çiziyor:

"TİP’in Ankara 1. Bölge'den aday göstermesi tamamen YSK’nin çelişkili bilgileri nedeniyle, ittifakın bilgisi dahilinde oldu. Hala istifa ve geri çekme hakkımız bulunuyor, YSK listelerine son halini vermek üzere zamanımız var."

TİP kaynaklarına göre YSK'ya ilk listeler verilirken, Kurul'da görevli bir memur, birden çok seçim çevresi olan bir ilde, bir seçim çevresinde pusulaya girilmediği takdirde, o ilin tamamında seçime girilemeyeceğini iddia etti, göstermelik de olsa TİP'in aday göstermesi gerektiğini bildirdi. TİP de bu nedenle bir liste verdi. Ancak daha sonra YSK toplantısında bunun yanlış olduğu ortaya çıktı ve 41 ilde seçime giren bir partinin, ekstra illerin istedikleri seçim çevrelerinde seçime girebileceği yönünde karar alındı. Ancak bu karar yazılı olarak geç tebliğ edildi.

TİP, "başkent olarak Ankara'yı kesinlikle riske atamayacağı, hiçbir bölgesinde seçime girememek gibi bir durumda kalamayacağı için" listesini şimdilik tuttu.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın en yüksek sayıda milletvekili çıkarması perspektifiyle hareket ettiklerini söyleyen bir TİP yetkilisi, "Şu anki ortak eğilimimiz bizim o bölgede seçime girmememiz yönünde. Dediğim gibi ortak karara uygun hareket edeceğiz. Zaten 18 Nisan'a kadar adaylarımız istifa edebilir" diyor.

" 'Listeyi çekeceğiz' dediler, onlara güveniyoruz"

Yeşil Sol Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı ve Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, TİP ile partinin Ankara 1. Bölge'de aday çıkarmayacağı konusunda anlaştıklarını ve TİP’in bu sözü tutacağını söylüyor.

YSK’dan edinilen yanlış bir bilgi nedeniyle TİP’in "formalite icabı" aday çıkardığını belirten Türkmen, TİP’in adaylarını geri çekmesini bekliyor:

“TİP’li arkadaşların verdiği bilgiye göre, YSK eğer Ankara’da seçime girmek istiyorlarsa, her bölgede aday çıkarmaları gerektiğini söylemiş. Tek bir bölgeyi boş bırakırsanız listenizi kabul etmeyiz demişler. Aynı durum İzmir ve Bursa gibi birden fazla seçim bölgesi olan yerlerde yaşanmamış.

“TİP ile yapmış olduğumuz bölge taramasında, Ankara 1. Bölge'den aday çıkarmayacakları konusunda anlaşmıştık. Biz birbirimize verdiğimiz sözlere inanır ve güveniriz. TİP'li arkadaşlar listemizi çekeceğiz dediler, biz de onlara güveniyoruz.”

Türkmen, TİP’in listeyi çekmek için iki günü kaldığını söylüyor.

YSK, 19 Nisan'da kesin aday listesini ilan edecek.

Kaynak, TİP Fotoğraf altı yazısı, TİP'in İzmir Aday Tanıtımı 15 Nisan'da Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda yapıldı.

Baş, 'TİP'in seçime girmediği Ankara 1. Bölge'de Yeşil Sol Parti'ye oy verin' demişti

Ankara 1. Bölge; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar ilçelerini kapsıyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 12 Nisan'da katıldığı Artı TV yayınında, "Çok net, biz orada vekil çıkaracak güce sahiptik. Aday listeleri ortaya çıktıktan sonra bu tartışmasız şekilde kesinleşti. Bizim en çok eleştiri aldığımız konu şudur: Niye Ankara 1. Bölge aday çıkarmadınız?” demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Ama Ankara 1. Bölge'de HDP'nin bir milletvekili var. Zaten 4 seçimdir oradan vekil çıkartıyor. Orada bizim girdiğimiz bir tabloda HDP'nin çıkartamama ihtimali vardı. Ne yaptık? Ankara 1. Bölge'de girmiyoruz dedik.”

Baş, Ankara 1. Bölge'de YSP’ye oy verilmesi çağrısı yapmıştı: