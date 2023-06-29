Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Datça

30 Haziran 2023, 00:40 +03 Güncelleme 40 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Datça Belediyesi son gelişmeleri Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu.

Datça Belediyesi'nden daha sonra yapılan açıklamada da, "Datça Yarımadası'nda yanan tek bir karış yer bile imar planı değişikliği ile imara açılmadı. Yeşertme ve bakım çalışmaları ile aslına uygun olarak korundu. Datça Belediyesi olarak bu tavrımızın süreceğini taahhüt ederiz" denildi.

Datça'da Kargı mevkiinde Perşembe akşamı saat 18.30'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

DHA'nın haberine göre yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi.

Rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler bir ara yerleşim yerlerini tehdit etti.

Yangın, havadan ve karadan müdahale sonrası söndürüldü.

Söndürme uçakları ve helikopterlerinin rahat su alabilmeleri için İnceburun-Karaincir arası bir ara deniz trafiğine kapatıldı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.